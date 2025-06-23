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الرياضة

«جراحة الكتف» تبعد بيلينجهام عن ريال مدريد

«جراحة الكتف» تبعد بيلينجهام عن ريال مدريد
23 يونيو 2025 11:53

معتز الشامي (واشنطن)

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برز جود بيلينجهام في فوز ريال مدريد على باتشوكا في كأس العالم للأندية 2025، بنتيجة 3-1، حيث سجل الهدف الافتتاحي، وحصل على جائزة رجل المباراة، ولكن بعد المباراة بقليل، كشف النجم الإنجليزي عن أمر مفاجئ قد يؤثر على خطط الفريق في بداية الموسم الجديد. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أكد بيلينجهام أنه سيخضع لعملية جراحية في الكتف مباشرة بعد البطولة، التي تختتم في 13 يوليو في الولايات المتحدة، وقال الدولي الإنجليزي: «سأجري العملية الجراحية بعد انتهاء كأس العالم للأندية، لقد انتهيت من اللعب بحزام الكتف، وأعتقد أن الوقت قد حان لأكون حراً»، وذكرت التقارير أن لاعب خط الوسط لعب لأشهر عدة، وهو يعاني في كتفه الأيسر، ويهدف هذا الإجراء الجراحي إلى إنهاء المشكلة بشكل دائم، ورغم أن ريال مدريد لم يعلن عن جدول زمني رسمي لعودة جود، تشير التقارير الأولية إلى أن بيلينجهام قد يغيب عن جزء من فترة ما قبل الموسم 2025-2026، وربما المباريات الافتتاحية للدوري الإسباني. وتختلف أوقات التعافي اعتماداً على معايير عدة، ولكن مثل هذه العمليات الجراحية تتطلب عدة أسابيع عدة من إعادة التأهيل، قبل أن يتمكن اللاعب من التدريب الكامل، وسيراقب ريال مدريد عن كثب عملية تعافي لاعب خط الوسط، على أمل أن يعود إلى قمة مستواه في أقرب وقت ممكن.

جود بيلينجهام
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
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