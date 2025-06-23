3 جوائز تضع جيلجيوس ألكسندر على قمة إنجاز ثاندر

أوكلاهوما (د ب أ)

فاز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على إنديانا بيسرز بنتيجة 103/ 91 في المباراة السابعة، ليتوج بلقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ انتقاله من سياتل عام 2008. وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر لهذا الإنجاز، أفضل لاعب في الدوري، شاي جيلجوس ألكسندر، الذي سجل أعلى عدد من النقاط في المباراة (29 نقطة) مع 5 متابعات، و12 تمريرة حاسمة، بينما فقد الكرة مرة واحدة. وأصبح الكندي جيلجوس ألكسندر أول لاعب منذ 25 عاماً يفوز بجوائز أفضل لاعب في النهائيات، وأفضل لاعب في الموسم العادي، وأفضل هداف في الموسم العادي. وقال ألكسندر «26 عاماً»: «تنتابني مشاعر غير طبيعية، لقد حققنا هذا اللقب بعد ساعات طويلة ومشاعر متباينة، وأوقات من عدم تصديق ما سيحدث، وليال أخرى من الإيمان والثقة بأنفسنا، لكن هذا الفريق بعمل بجدية من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وبذلنا جهداً كبيراً لذا نستحق اللقب». أنهى فريق ثاندر الموسم محققاً 68 فوزاً، وهو أكبر عدد انتصارات في الدوري، وأصبح أيضاً رابع فريق يحقق 84 فوزاً في الموسم العادي والأدوار الإقصائية، ويعد أيضاً ثاني أصغر فريق يحقق اللقب، بمتوسط أعمار 6. 25 عاماً. وحقق ثاندر لقبه الأول في الدوري الأميركي للمحترفين منذ انتقال الفريق إلى أوكلاهوما سيتي عام 2008، علماً أن تتويجه الأخير يعود لعام 1979 تحت المسمى القديم سياتل سوبرسونيكس. كما أصبح فريق أوكلاهوما سيتي سابع بطل مختلف في آخر سبعة مواسم، وهو رقم غير مسبوق في تكافؤ الفرص والمنافسة في الدوري الأميركي للمحترفين. أما بيسرز فقد فقد اللقب في ثاني مرة يصل إلى المرحلة النهائية، بعد خسارته أمام لوس أنجلوس ليكرز في عام 2000.