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الرياضة

ذهبية وبرونزية لـ«البلياردو» في كأس الاتحاد العربي

ذهبية وبرونزية لـ«البلياردو» في كأس الاتحاد العربي
23 يونيو 2025 11:57

طنجة (وام)

أحرز منتخب البلياردو، السنوكر ميداليتين «ذهبية وبرونزية»، في منافسات البلياردو، ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية وتختتم منافساتها اليوم. وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق محمود شريف، الذي توج بلقب مسابقة فردي 9 كرات للرجال، بعد فوزه في المباراة النهائية على السعودي خالد الغامدي، بنتيجة 11-3، فيما أحرز خالد الزرعوني، الميدالية البرونزية في مسابقة فردي الـ10 كرات. وفي منافسات الفرق بمسابقة الـ 10 كرات للبلياردو، فاز منتخبنا خلال مرحلة المجموعات على منتخب الصومال بنتيجة 11-0، وتغلب على منتخب المغرب 11-4 وكان منتخب السنوكر قد حصد في وقت سابق 4 ميداليات ملونة، ضمن نفس البطولة، بواقع ذهبية، وفضيتين وبرونزية.

منتخب البلياردو السنوكر
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