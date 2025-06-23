بفوزين في سويسرا وبلجيكا.. «الإمارات للدراجات» يصل إلى الانتصار الـ50

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم فريق الإمارات-إكس آر جي عطلة نهاية أسبوع تاريخية بانتصار مزدوج رائع، حيث توج جواو ألميدا بلقب التصنيف العام في طواف سويسرا، فيما حقق فيليبو بارونتشيني أول انتصار له في التصنيف العام خلال طواف بلجيكا بالواز، ليمثل الفوزان إنجازاً بارزاً للفريق، إذ رفعا رصيده إلى 50 انتصاراً في موسم 2025.وقدّم جواو ألميدا أداءً حاسماً في المرحلة الثامنة والأخيرة من طواف سويسرا، والتي كانت عبارة عن سباق زمن صعوداً نحو القمة، حيث نجح في تعويض تأخره بفارق 33 ثانية، وتجاوز كيفين فوكولان دراج فريق آركيا-بي آند بي هوتيلز، لينتزع الفوز بالتصنيف العام. وقد أكد فوز ألميدا في الاختبار الجبلي لمسافة 10.1 كلم ثبات مستواه وبراعته التكتيكية طوال الأسبوع، بعد أن نجح في تقليص الفارق الزمني تدريجياً، منذ خسارته لأكثر من ثلاث دقائق في المرحلة الأولى تحت الأمطار، حيث تمكن لاحقاً من استعادة تفوقه بتحقيقه ثلاثة انتصارات في مراحل مختلفة، إلى جانب فوزه بالقميص الأسود الخاص بنقاط التميز. من جانبه قال ألميدا: «أنا سعيد جداً. قدمت صعوداً جيداً، وكنت أشعر بحالة ممتازة. أعتقد أنني بدأت بسرعة كبيرة، ربما ضغطت على نفسي أكثر من اللازم في البداية. وفي النهاية، كنت آمل أن أمتلك ما يكفي من الطاقة للدفع في الكيلومتر الأخير، لكن في النهاية لم يكن ذلك ضرورياً. خطأ واحد قد يكلفك الكثير، ولحسن الحظ تمكنا من تعويضه. وفي نهاية المطاف، هذه تجربة تثبت أنه لا يجب أن تستسلم أبداً. أحياناً تسير الأمور بشكل خاطئ، ولا يكون كل شيء مثالياً، لكن عليك الاستمرار في المحاولة. واصلنا المحاولة ونجحنا في النهاية. سأجد الوقت للاستمتاع بهذا الفوز، وسأكون مستعداً لطواف فرنسا، حيث سأدعم تادي بوجاتشار، وآمل أن نحقق المزيد من الانتصارات الرائعة. من ناحية أخرى، وفي طواف بلجيكا بالواز، اختتم فيليبو بارونتشيني أداءً استثنائياً، حيث حافظ على صدارته في التصنيف العام خلال المرحلة النهائية المسطحة في بروكسل، ليُحرز أول فوز له في تصنيف المراحل العام في مسيرته.وانتقل الإيطالي إلى القميص البنفسجي لقائد التصنيف العام بعد المرحلة الرابعة في دوربوي، وبفضل الدعم الكامل من فريق الإمارات-إكس آر جي، تمكن من الصمود أمام جميع المنافسين ليحسم التصنيف العام بفارق ضئيل، لكنه حاسم. وصرح بارونتشيني قائلاً:«دخلت السباق، وأنا في حالة جيدة بعد جيرو، فكنت أعلم أنه إذا سارت الأمور لصالحنا هذا الأسبوع، فهناك احتمال لتحقيق شيء مميز. كان الهدف الفوز مع الفريق، خاصة أن فلوريان كان أيضاً في أفضل حالاته. كانت المرحلة الرابعة رائعة بالنسبة لي، حيث حافظت المجموعة المتقدمة على مسافتها، وعلى الرغم من أنني لم أفز بالمرحلة، فإنني تمكنت من كسب الوقت الحاسم الذي كنت أحتاجه في التصنيف العام. اليوم عمل الفريق بشكل مثالي للدفاع عن القميص، لذا كان أسبوعاً ممتازاً بشكل عام». ويذكر أن قدم سيباستيان مولانو أداءً مميزاً في المرحلة النهائية، حيث حلّ في المركز الثاني خلف الفائز تيم ميرلييه (فريق سودال - كويك ستب).