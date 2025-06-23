3 مراحل تجهز خورفكان للموسم الجديد

فيصل النقبي (خورفكان)

أعلنت إدارة نادي خورفكان لكرة القدم عن خطة الإعداد للفريق الأول، استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026، ودوري أدنوك للمحترفين بالتحديد، والتي تتضمن ثلاث مراحل رئيسة، تجمع بين التحضيرات الداخلية والمعسكر الخارجي في أوروبا.وبحسب البرنامج الزمني، سيبدأ الفريق تجمعه الداخلي، وإجراء الفحوص الطبية للاعبين يوم الأول من يوليو المقبل، على أن تنطلق التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، اعتباراً من اليوم التالي، وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته. وسيخوض «النسور» المرحلة الثانية من الإعداد عبر معسكر خارجي في النمسا يبدأ يوم 13 يوليو في مدينة فيينا، حيث سيخوض الفريق أربع مباريات ودية متدرجة المستوى، تبدأ الأولى منها في 18 يوليو، ولم يتم تحديد موعدي المباراتين الثانية والثالثة، على أن تكون المباراة الودية الأخيرة يوم 1 أغسطس المقبل. ويختتم الفريق معسكره الخارجي في النمسا يوم 2 أغسطس بالعودة إلى الدولة لاستكمال التحضيرات قبل انطلاقة الموسم الكروي الرسمي. يُذكر أن إدارة خورفكان أكدت حرصها على توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية، لضمان استعداد اللاعبين بأعلى جاهزية بدنية وفنية، لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل.