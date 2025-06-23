أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، عن إطلاق برنامج «نوخذة أبوظبي» في 30 يونيو الجاري، والذي سيمتد لمدة شهرين، بمشاركة متوقعة لأكثر من مائتي مشارك من البحارة والمهتمين برياضة الشراع. ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الإبحار الشراعي بين الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباط الشباب بالتراث البحري الإماراتي، من خلال تدريبهم على المهارات الأساسية للإبحار وقيادة المحامل، بالإضافة إلى تأهيلهم للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدماً. كما يعمل البرنامج على اكتشاف المواهب الشابة، عبر فرق مختصة تقوم بمتابعة وتقييم المشاركين، تمهيداً لتأهيلهم للمنافسة في فئتي 43 و60 قدماً، بهدف ضمان استمرارية الرياضة التراثية وتخريج جيل جديد من النواخذة، القادرين على حمل راية الإرث البحري في المستقبل. وسيقام البرنامج على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، من خلال سلسلة من الحصص التدريبية الأسبوعية ضمن إطار زمني محدد. ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن رؤية استراتيجية تتبناها الأكاديمية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، تهدف إلى صون التراث البحري الإماراتي وتقديمه بصيغة عصرية تلبي تطلعات الشباب، وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم الرياضات التراثية، تزامناً مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع.