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الرياضة

النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026

النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
23 يونيو 2025 13:31

الرياض (د ب أ)

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رونالدو يجدد للنصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق نهائي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، لتجديد عقده لمدة موسم إضافي. وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية إنه ينتظر أن تستكمل «الإجراءات الروتينية» من أجل تجديد عقد كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم فريق النصر، موسماً إضافياً بعد اتفاق نهائي بين الطرفين. وسارت المفاوضات مع رونالدو على تجديد عقده لمدة عام، وسيحدد بعد نهاية كأس العالم 2026 ما إذا ما كان اللاعب سيستمر في الملاعب أم سيعتزل. وقبل نحو أربعة أشهر، أشارت «الرياضية» إلى أن إدارة النصر، اتفقت مع بطل دوري الأمم الأوروبية أخيراً مع منتخب بلاده على تجديد عقده لمدة عام واحد، مع إمكانية فتح باب التفاوض مجدداً عند انتهائه. وكان النصر تعاقد مع كريستيانو في صفقة انتقال حر، يناير 2023، وحقق معه البرتغالي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. وتحفظت مصادر «الرياضية» على التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن مصادر غير رسمية، رجحت أن تكون مشابهة لتفاصيل العقد السابق البالغة 200 مليون يورو سنوياً، مما يجعله من بين الأعلى دخلاً في عالم كرة القدم. يذكر أن رونالدو سجل حتى الآن، بالقميص الأصفر، 93 هدفاً، ونال لقب هداف الدوري موسمين متتاليين، كما يحمل الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافاً في نسخة واحدة من دوري المحترفين، كاسرا الرقم السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب. وخلال الموسم الماضي 2024/ 2025، خاض «الدون» 41 مباراة مع النصر بجميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 4 أهداف. كما يطارد رونالدو أهدافاً أخرى قبل الاعتزال وهي بلوغ الهدف رقم 1000، ولقب الهداف للمرة الثالثة، وتحقيق لقب الدوري السعودي، وألقاب محلية إضافية، وأيضاً الهداف الأجنبي التاريخي للنصر.

رونالدو
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