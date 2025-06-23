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الرياضة

أكبر دورة رياضية مدرسية في دبي تختتم فعالياتها

أكبر دورة رياضية مدرسية في دبي تختتم فعالياتها
23 يونيو 2025 15:00


دبي (الاتحاد)
يحتفي مجلس دبي الرياضي، يوم غد، بأبطال النسخة الخامسة من دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين، التي شارك فيها أكثر من 84 ألف طالب وطالبة من 165 مدرسة حكومية وخاصة، تأهل منهم 9000 رياضي ورياضية للنهائيات.
أقيمت منافسات الدورة بالتعاون مع شركة «إي أس أم» الشريك التشغيلي للدورة، تحت رعاية شركة مايديا، وتساهم الدورة في تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ترجمةً لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.
وتضمنت الدورة 22 بطولة هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطاولة، التزلج على الجليد، الجمباز الإيقاعي، المبارزة، الجولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، الريشة الطائرة، كريكت داخل القاعات، تسلق الجدار، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الشطرنج، الشطرنج عن بُعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، والكاراتيه، بالإضافة إلى تنظيم بطولة للمعلمين.
أقيمت منافسات دورة مايديا لألعاب مدارس دبي في عدد من أبرز الوجهات الرياضية في دبي، هي: مجمع حمدان الرياضي، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي النصر الرياضي، نادي الوصل الرياضي، نادي شباب الأهلي دبي، نادي دبي للشطرنج، نادي الضباط، استاد سوق دبي الحرة للتنس، مدينة إكسبو دبي، سكي دبي في مول الإمارات، نادي الإمارات للجولف، عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، أكاديمية جيمس العالمية، أكاديمية ورلد بادل، أكاديمية باسكت بول هاب، وأكاديمية وي ميت، وغيرها الكثير من الأكاديميات والأندية التي سلطت الضوء على الالتزام بتوفير أفضل المرافق للرياضيين الشباب. 
وأتاحت الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث تم فتح باب المشاركة بالمجان لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية، بدايةً من عمر تحت 9 سنوات، حتى عمر تحت 19 سنة.
ومثلت الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث تم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، كما تواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم، وتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.

 

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