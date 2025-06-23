ماكلروي يطارد «النجمة السابعة» في موسم «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، عن تحقيق أرقام استثنائية في النصف الأول من الموسم الجاري لعام 2025، وذلك مع إقامة 23 بطولة في 19 دولة عبر 5 قارات لحد الآن، تعزّز الحضور الإماراتي الرياضي العالمي، مع ترقب العديد من الأحداث التي ترتفع فيها حدة المنافسة، تتصدرها التصفيات الختامية التي تجمع أفضل لاعبي العالم في الإمارات، في أبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام هذا الموسم 42 بطولة على الأقل في 26 دولة بالمجمل، ويتمسك روري ماكلروي حامل لقب التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد، بصدارة الترتيب هذا الموسم أيضاً، بإجمالي رصيد يبلغ 2205 نقطة، وذلك بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً انتظره قرابة 11 عاماً، عندما انضم إلى قائمة حصرية من أساطير اللعبة الذين نجحوا بالفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى «الجراند سلام» في رياضة الجولف وهم تايجر وودز، وجاري بلاير، وجاك نيكولاس، وجين سارازين وبن هجوان، بعد حصده لقب بطولة الماسترز الأميركية التي أقيمت في أبريل الماضي على ملعب أوجوستا الوطني.

ويتطلع ماكلروي إلى العودة إلى التصفيات الختامية التي تضم بطولتي أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وجولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً، بطموح الفوز بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي» للمرة الرابعة على التوالي، والمرة السابعة في مسيرته.

وعلى مدار البطولات الـ23 التي أقيمت هذا الموسم، فإن اللافت تطور أداء اللاعبين وارتفاع مستوى المنافسة، إذ توزعت كافة هذه الألقاب بالتساوي بين 23 لاعباً مختلفاً، وكانت الظاهرة الأبرز، هي حصول 13 لاعباً على أول لقب في مسيرتهم في جولة دي بي ورلد، وهم: إلفيس سمايلي في بطولة أستراليا بي جي إيه، وريجيس جونستون في بطولة إسبيس هاندا الأسترالية المفتوحة، وأليخاندرو ديل ري في بطولة رأس الخيمة، وجاك كرويسفيك في بطولة ماجيكال كينيا، وديلان نايدو في بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة، وريتشارد مانسيل في بطولة سنغافورة كلاسيك، ويوجينيو تشاكارا في بطولة هيرو الهند المفتوحة، وماركو بينج في بطولة هاينان كلاسيك الصينية، ومارتن كوفرا في بطولة تركيا المفتوحة، وكريستوفر ريتان في بطولة سودال المفتوحة، ونيكولاي فون في بطولة النمسا المفتوحة، وكونور سيم في بطولة كيه إل إم المفتوحة، وجيجيه سباون في بطولة أميركا المفتوحة واحدة من بطولات الجراند سلام.

وسط كل هذا، يبقى الصراع على الفوز ب «كأس هاري فاردون» لبطل موسم «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد، مفتوحاً على مصراعيه خلال الأشهر المقبلة. ورغم أن روري ماكلروي يبدو الأوفر حظاً لمواصلة المضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب، لا يزال تيريل هاتون يطارده في المركز الثاني بفارق 283 نقطة فقط، بفضل فوزه بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وعروضه القوية في البطولات الكبرى.

ويتواجد على مقربة من المتصدر ماكلروي بفارق أقل عن 100 نقطة، كل من لوري كانتر الثالث، وجون باري الرابع ولي هاوتونج الخامس، وكريستوفر ريتان السادس، وروبرت ماكنتاير السابع.