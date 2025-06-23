مونديال الأندية.. الترجي يصارع تشيلسي على بطاقة دور الـ16

برلين (د ب أ)

يتصارع الترجي التونسي مع تشيلسي الإنجليزي على بطاقة التأهل الثانية لدور الستة عشر بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. ويلتقي الفريقان فجر الأربعاء في فيلادلفيا في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للمونديال، حيث سيكون التعادل أو الفوز بأي نتيجة كافياً لتشيلسي للمضي قدماً إلى الأدوار الإقصائية، نظراً لتفوقه بفارق الأهداف على الترجي، بينما لا بديل أمام المارد التونسي سوى الفوز من أجل التأهل للدور التالي. ويحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن فلامنجو البرازيلي المتصدر، والذي تأهل رسمياً لدور الستة عشر، ويتفوق بفارق الأهداف فقط على الترجي قبل مواجهتهما الحاسمة، في الوقت الذي يقبع فيه لوس أنجلوس إف سي الأميركي في قاع الترتيب من دون رصيد، بعد أن خرج رسمياً من البطولة. وافتتح الترجي مشواره في كأس العالم للأندية بالهزيمة بهدفين دون رد أمام فلامنجو، لكنه انتفض بقوة في مباراته الثانية، وفاز على لوس أنجلوس بهدف. تأهل الترجي الذي يقوده المدرب ماهر كنزاري إلى كأس العالم للأندية، كأفضل فريق مؤهل في تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لأربع سنوات، ويشارك في البطولة للمرة الرابعة، بعد أن شارك سابقاً في أعوام 2011 و2018 و2019. ولم يخسر الترجي سوى مرة واحدة فقط على مستوى كافة المسابقات منذ بداية أبريل، وكانت أمام فلامنجو، وسيدخل مواجهة تشيلسي بثقة عالية بعد فوزه على لوس أنجلوس. على الجانب الآخر افتتح تشيلسي مشواره في البطولة بفوز سهل على لوس أنجلوس إف سي بهدفين دون رد، ثم تقدم بهدف في مباراته الثانية ضد فلامنجو، لكن الفريق البرازيلي قلب المباراة لمصلحته ليفوز 3/1، بعد طرد نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي في الشوط الثاني المخيّب للآمال. وقد يدفع الكنزاري بنفس التشكيل الذي قاده للفوز على لوس أنجلوس، ومن المتوقع أن يكون هناك مكان لرودريجو رودريجيز في خط الوسط. ومن المتوقع أن يشكل إلياس موكوانا خطورة على تشيلسي في منطقة الجزاء، حال مشاركة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً منذ البداية، كما سيتاح لياسين مرياح مكان في دفاع الترجي. في المقابل، يغيب يوسف بلايلي نجم الترجي عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين في أول مباراتين للفريق التونسي. ويفتقد تشيلسي خدمات جاكسون للإيقاف، ومن المتوقع أن يعتمد الفريق على نفس التشكيلة التي خاضت مواجهة فلامنجو، مع إمكانية الدفع في خط الوسط بالوافد الجديد ليام ديلاب. قد يكون هناك تغيير في مركز الظهير الأيمن، مع احتمال عودة ريس جيمس إلى هذا المركز من خط الوسط، مما سيسمح لنوني مادويكي فرصة اللعب في الثلث الأخير من الملعب. واعترف الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بصعوبة مواجهة الترجي، لكنه أبدى تفاؤله بإمكانية تحقيق الفوز قائلاً: «من المهم للغاية أن نظهر رد فعل قوياً في المباراة القادمة، نحتاج إلى الفوز على الترجي لضمان التأهل إلى الدور التالي». وفي أورلاندو وفي نفس الموعد.. يخوض فلامنجو مواجهة تحصيل حاصل أمام لوس أنجلوس، بعد أن ضمن التأهل لدور الستة عشر، وصدارة المجموعة الرابعة، في الوقت الذي ودّع فيه منافسه البطولة رسمياً. وضمن فلامنجو بقيادة مدربه فيليبي لويس مكانه في كأس العالم للأندية 2025 بفضل فوزه بكأس ليبرتادوريس 2022، ويشارك في البطولة للمرة الثالثة، بعد أن شارك سابقاً في عامي 2019 و2022. لا تزال فرق أوروبية عملاقة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد المرشحة الأبرز للفوز باللقب، لكن فلامنجو أيضاً دخل إلى قائمة الترشحيات بقوة، نظراً لمستوى أدائه المتميز في أول مباراتين له في البطولة. وبالنسبة للوس أنجلوس، كان من الصعب دائماً أن يترك انطباعاً قوياً في البطولة، ولن يكون أمامه بديل سوى الظهور بشكل مشرف في مباراته الأخيرة في المونديال. وفاز لوس أنجلوس بقيادة مدربه ستيف تشيروندولو في مباراة فاصلة ضد كلوب أميركا المكسيكي في نهاية مايو، ليضمن المشاركة للمرة الأولى في كأس العالم للأندية.