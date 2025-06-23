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الرياضة

أسبوع حافل بالفعاليات الدولية في نادي أبوظبي للرياضات المائية

أسبوع حافل بالفعاليات الدولية في نادي أبوظبي للرياضات المائية
23 يونيو 2025 16:00

 

أبوظبي (الاتحاد)
استضاف نادي أبوظبي للرياضات المائية أسبوعاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز ثقافة السلامة المائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الاتحادات الدولية والجهات الرياضية، حيث تم تخريج دفعة جديدة من مدربي الإنقاذ بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإنقاذ، بعد ختام دورة تدريبية دولية لتأهيل مدربي الإنقاذ نظمها النادي، وأقيمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإنقاذ، شهدت هذه الدورة تخريج 25 منقذاً ومدرب إنقاذ دولياً، وتم تكريم المشاركين في حفل رسمي حضره حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أعرب عن فخره بهذه الكوادر الجديدة التي ستسهم في تعزيز جاهزية وسلامة المنشآت المائية.
وأكد النادي من خلال هذه الدورة التزامه بنشر ثقافة السلامة المائية، وضمان بيئة آمنة في المسابح والمسطحات المائية كافة، ما يعزز الاستعداد لموسم الصيف، ويضمن سلامة جميع أفراد المجتمع.
وفي إطار جهوده لتطوير الكوادر الفنية، استعداداً لاستضافة كأس العالم للسباحة بالزعانف 2025، نظم النادي دورة دولية لتأهيل الحكام والمنظمين لمنافسات السباحة بالزعانف، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد السباحة وأكاديمية أيبيكس للسباحة، استمرت على مدار يومين، وشهدت تخريج 50 حكماً ومنظماً، ما يعكس التزام النادي بتطوير جيل جديد من الكوادر المؤهلة لإدارة الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأشرف على الدورة المحاضر الدولي الإسباني مانويل كاسترو عضو لجنة السباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي «كاماس»، حيث أشاد بمستوى المشاركين، وأكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز الجاهزية لاستضافة البطولات العالمية.
صرح حميد الهوتي بأن نادي أبوظبي للرياضات المائية يواصل العمل على تعزيز جاهزيته لاستضافة كأس العالم للسباحة بالزعانف 2025، ليقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التنظيم الرياضي والتعاون الدولي، بفضل هذه الجهود المتميزة، يؤكد النادي مكانته وجهة عالمية للرياضات المائية ومركز لتطوير الكوادر البشرية المتميزة في هذا المجال.
وفي موسم هذا الصيف، أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن جدول حافل بالأنشطة والبرامج الصيفية التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، وتتنوع هذه الأنشطة بين الدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضات المائية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

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