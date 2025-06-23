فارس والعنود.. الإنجاز الأول في «مبارزة آسيا»



علي معالي (أبوظبي)

حقق فارس البلوشي الإنجاز الأول لمنتخب المبارزة بصعوده إلى دور الـ16 في البطولة الآسيوية للعمومي، التي أقيمت في جزيرة بالي بإندونيسيا، بمشاركة 441 لاعباً ولاعبة، يمثلون 28 دولة من مختلف أرجاء القارة الصفراء، كما نجحت العنود السعدي في الصعود كذلك لدور الـ32 في إنجاز أول أيضاً للمرأة على مستوى كبار آسيا.

شارك منتخبنا الوطني في هذه البطولة بـ12 لاعباً ولاعبة وهم: خليفة العبري، حامد المازمي، أحمد الحمادي، ومهره عبدالله في سلاح السابر عمومي، وخليفة الزرعوني، عمران البلوشي، مايد محمد، العنود السعدي في سلاح الايبيه عمومي، وفارس البلوشي، حمد الجلاف، خليفة الكعبي، شما العبري في سلاح الفلوريه عمومي، يتولى تدريب المنتخب كل من أسامة عادل المدير الفني، ومعه وجورجي لمينوف مدرب سلاح الايبيه، وفيرجل مارسيا مدرب سلاح السابر.

وعن بقية نتائج لاعبينا، فقد جاءت كالتالي، خليفة الزرعوني دور الـ32، وخليفة الكعبي دور الـ32، أما باقي اللاعبين دور الـ64، وتأتي هذه البطولة قبل المشاركة المهمة المقبلة في بطولة العالم العمومي المقرر إقامتها في جورجيا خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو في العاصمة تيبليسي، بمشاركة كوكبة من نجوم العالم.