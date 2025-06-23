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الرياضة

12 لاعباً في معسكر منتخب الدراجات بإيطاليا

12 لاعباً في معسكر منتخب الدراجات بإيطاليا
23 يونيو 2025 14:25

  
أبوظبي (الاتحاد) 
انطلقت تحضيرات منتخب الدراجات الهوائية لفئتي الشباب والناشئين بمعسكر تدريبي خارجي في إيطاليا، يمتد من 21 يونيو وحتى 10 أغسطس المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي لخوض عدد من البطولات القارية والعالمية المرتقبة على مضمار السباقات والطريق.
وضمت البعثة كلاً من: عبدالله الحمادي، محمد محراب، عبدالعزيز الهاجري، محمد العليلي، يوسف أميري، علي طبال، وحمد المحيربي، على أن يلتحق بهم لاحقاً من معسكر فريق الشباب في إيطاليا، اللاعبون: أحمد المنصوري، راشد البلوشي، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم، وخالد النعيمي.
ويترأس البعثة محمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية، بقيادة المدرب الوطني بدر علي ثاني، في إطار خطة إعداد شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر المنتخب قبل خوض أربع محطات تنافسية مهمة، تشمل: بطولة العالم للمضمار للناشئين في هولندا، كأس آسيا للمضمار في تايلاند، طواف صلالة في سلطنة عُمان، بطولة العالم للطريق في رواندا.
ويأتي هذا المعسكر الفني ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للدراجات، التي تركز على تطوير المواهب الوطنية الواعدة، وصقل مهاراتها من خلال برامج إعداد دولية ومعسكرات عالية المستوى، بما يدعم فرص المنتخب في المنافسة على الميداليات، وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والعالمية.

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