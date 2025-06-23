أبطال الجوجيتسو: «الإمارات الوطنية» محطة مهمة قبل الاستحقاقات الدولية



أبوظبي (وام)

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، على مدار ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 1455 لاعباً ولاعبة من 86 أكاديمية يمثلون 77 دولة.

وشهد اليوم الختامي للبطولة، المخصّص لفئتي الهواة والمحترفين، مشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم، وسط إشادة واسعة بالمستويين الفني والتنظيمي، حيث أكد عدد من الأبطال أن البطولة شكلت محطة إعداد مثالية للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأعرب البطل راشد الشحي، المتوج بذهبية وزن 56 كجم للحزام البني، عن فخره بتحقيق اللقب وسط منافسة قوية، مؤكداً أن البطولة أسهمت في رفع جاهزيته قبل المشاركات المقبلة، ومن بينها الجائزة الكبرى في تايلاند وبطولة غرب آسيا في البحرين.

من جهتها، وصفت البطلة البرازيلية بوليانا مونتيرو، الفائزة بذهبية وزن 62 كجم، المنافسات في أبوظبي بأنها تفوقت في صعوبتها على بطولات عالمية مرموقة، مشيرة إلى أن فوزها في البطولة يمنحها دفعة قوية نحو المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها المقبلة.

وأكد اللاعب الأردني شادي مطوع، من فريق كوماندو جروب، أن التتويج بذهبية وزن 62 كجم يمثل أفضل استعداد له قبل مشاركاته الدولية، مشيداً بمستوى البطولة والاهتمام بجمع أفضل اللاعبين من مختلف القارات، وثمّن المشاركون دور اتحاد الجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعبة، مؤكدين أن تنظيم مثل هذه البطولات يعزز من قدراتهم ويمنحهم خبرة تنافسية عالية على المستوى الدولي.