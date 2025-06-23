الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبطال الجوجيتسو: «الإمارات الوطنية» محطة مهمة قبل الاستحقاقات الدولية

أبطال الجوجيتسو: «الإمارات الوطنية» محطة مهمة قبل الاستحقاقات الدولية
23 يونيو 2025 14:31

 
أبوظبي (وام)
اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، على مدار ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 1455 لاعباً ولاعبة من 86 أكاديمية يمثلون 77 دولة.
وشهد اليوم الختامي للبطولة، المخصّص لفئتي الهواة والمحترفين، مشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم، وسط إشادة واسعة بالمستويين الفني والتنظيمي، حيث أكد عدد من الأبطال أن البطولة شكلت محطة إعداد مثالية للاستحقاقات الدولية المقبلة.
وأعرب البطل راشد الشحي، المتوج بذهبية وزن 56 كجم للحزام البني، عن فخره بتحقيق اللقب وسط منافسة قوية، مؤكداً أن البطولة أسهمت في رفع جاهزيته قبل المشاركات المقبلة، ومن بينها الجائزة الكبرى في تايلاند وبطولة غرب آسيا في البحرين.
من جهتها، وصفت البطلة البرازيلية بوليانا مونتيرو، الفائزة بذهبية وزن 62 كجم، المنافسات في أبوظبي بأنها تفوقت في صعوبتها على بطولات عالمية مرموقة، مشيرة إلى أن فوزها في البطولة يمنحها دفعة قوية نحو المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها المقبلة.
وأكد اللاعب الأردني شادي مطوع، من فريق كوماندو جروب، أن التتويج بذهبية وزن 62 كجم يمثل أفضل استعداد له قبل مشاركاته الدولية، مشيداً بمستوى البطولة والاهتمام بجمع أفضل اللاعبين من مختلف القارات، وثمّن المشاركون دور اتحاد الجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعبة، مؤكدين أن تنظيم مثل هذه البطولات يعزز من قدراتهم ويمنحهم خبرة تنافسية عالية على المستوى الدولي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد لقب البطولة الوطنية لمحترفي الجوجيتسو
الإمارات تتصدر البطولة الوطنية لمحترفي الجوجيتسو
الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
بطولات الجو جيتسو
أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©