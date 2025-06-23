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الرياضة

مونديال الأندية.. إنريكي يرفض الدفع بـ «ديمبيلي» أمام سياتل

مونديال الأندية.. إنريكي يرفض الدفع بـ «ديمبيلي» أمام سياتل
23 يونيو 2025 14:47

لندن (د ب أ)

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قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إنه لا يميل للمخاطرة بإشراك عثمان ديمبيلي في المباراة الحاسمة أمام سياتل ساوندرز الأميركي بكأس العالم للأندية لكرة القدم. وحقق بطل دوري أبطال أوروبا فوزاً عريضاً على أتلتيكو مدريد برباعية، في مباراته الأولى بالمجموعة الثانية لمونديال الأندية، لكن الخسارة بهدف أمام بوتافوجو البرازيلي جعلت الفريق الفرنسي بحاجة للفوز على منافسه الأميركي لضمان التأهل للدور الثاني. ورغم أن وضع الفريق الباريسي غير مستقر قبل مباراته الثالثة، فإن إنريكي لا ينوي التسرع في عودة ديمبيلي، بعد تعافي اللاعب الفرنسي الدولي من إصابة في الفخذ. وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: «لقد تدرب عثمان ديمبيلي على مدار هذا الأسبوع، وسنرى كيف سيشعر غداً». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لا أحب المخاطرة بأي لاعب في الفريق، وسنرى كيف سيشعر ديمبيلي غداً، ولكن لا أعتقد أنه سيشارك في المباراة». أشار المدرب الإسباني: «بداية، نحن بصدد الدخول في مرحلة حاسمة من البطولة، ونحتاج للفوز من أجل التأهل». وشدد: «هذا حافز لنا، وجاهزون للمباراة، قدمنا أداءً جيداً في المباراة الماضية أمام بوتافوجو، ولا نستحق الخسارة، لكن هذا وارد في كرة القدم، ويجب أن نتقبل ذلك». واصل: «علينا تقبل ضغط المباريات أيضاً، ومن جانبنا نحاول الاستعداد لهذه البطولة بأفضل طريقة ممكنة، إنها بطولة رائعة، ونحن متحمسون كثيراً». وأكد لويس إنريكي: «الفريق في حالة بدنية جيدة، ويحافظ على عقليته وحالته الذهنية، لقد أدينا ثلاث حصص تدريبية جيدة بقوة وتركيز، لذا أعتقد أننا مستعدون». تابع: «رؤية أساليب لعب مختلفة يبقى أمراً رائعاً، لكن كل فريق يواجهنا يؤدي بخطة دفاعية ويتكتل بكثافة عددية كبيرة أمام مرماه، ومن جانبنا نتقبل ذلك، لأنه أمر طبيعي، وشاهدت بعض مباريات مونديال الأندية، ولم ألاحظ اختلافاً كبيراً». وأتم لويس إنريكي: «الطريقة التي تتعامل بها الفرق الأخرى مع المباريات تبدو رائعة، ولكن لا توجد مفاجآت كبيرة هنا».

كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبيلي
لويس إنريكي
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