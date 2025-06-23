إنفانتينو: مونديال الأندية يؤكد أن كرة القدم للموهوبين

نيويورك (د ب أ)

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن لاعبي الفرق الـ32 المتنافسة على لقب أول أبطال عالم للأندية يحبون اللعب في هذه البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف إنفانتينو في مقابلة أجريت معه في مهرجان بنيويورك: «أعتقد أن اللاعبين الذين يلعبون يحبونها، لقد أدى هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي مباراة في ميامي مع بايرن ميونيخ ضد بوكا جونيورز، وأكد بعد المباراة أنها بطولة رائعة وجميلة، لذا، فاللاعبون يحبونها». تابع رئيس فيفا: «بالنسبة لأولئك الذين ليسوا هنا، بالطبع، سيحبون أن يكونوا هنا، ربما ينتقدها البعض قليلاً، لكنها شيء جديد، شيء خاص، شيء كبير. إنها كأس عالم حقيقية تضم أفضل الفرق وأفضل اللاعبين». أشار إنفانتينو إلى أن رؤية أفضل لاعبي كرة القدم في العالم يلعبون في البلاد من شأنه تعزيز مكانة هذه الرياضة وشعبيتها في الولايات المتحدة، وسلط الضوء أيضاً على الحاجة إلى أن تتاح للأطفال الفرصة للعب دون الحاجة إلى دفع المال. وأوضح: «لعب كرة القدم يجب أن يكون مجانياً للأطفال. تذهب إلى أوروبا أو أفريقيا، ويمكنك لعب كرة القدم مجاناً. نحن بحاجة إلى استقدام هذه الفكرة إلى الولايات المتحدة أيضاً، وبعد ذلك، ستشاهد المواهب تتوجه للعب كرة القدم». واصل جياني إنفانتينو: «هذا ما نغيره الآن مع كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات في العام المقبل 2026، وهو أن نظهر للشباب الأميركي أنه إذا كنت جيداً وموهوباً، فلن تحتاج إلى لعب رياضة أخرى، لأن كرة القدم هي طريق إلى المجد وطريق إلى المال أيضاً». استطرد في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على شبكة الإنترنت «مهمة فيفا هي إقناع السلطات في البلديات والمدن بإنشاء الأماكن والملاعب للأطفال لكي يلعبوا، وبعد ذلك، ستجد الآباء يحضرونهم ويلعبون معهم ويدربونهم». قال رئيس الاتحاد الدولي: «نود أن نكون مبتكرين، ونريد أن نتبنى التكنولوجيا، ولهذا السبب، ولأول مرة في التاريخ، وضعنا كاميرا صغيرة، كاميرا جسم، بجوار أذن الحكم». أوضح: «فكرنا بشأن هل يجب أن نضع الكاميرا على صدر الحكم؟، لكن لأن الحكم ينظر، إذا وضعناها على الصدر ونظر الحكم في اتجاه وكانت الكاميرا موجهة إلى اتجاه آخر، فسيبدو الأمر غريباً». وأتم تصريحاته «مع وجود الكاميرا على أذن الحكم، يمكنك رؤية أين ينظر الحكم بالضبط، ويمكنك رؤية الحدث بالضبط، واللاعبون أيضاً يعرفون أن الحكم لديه كاميرا، لذلك عندما نذهب إليه، نحتاج إلى أن نكون حذرين فيما نقوله، وكيف نتحدث معه، وما نفعله أمامه».