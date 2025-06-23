إيفيتش: 10 دقائق من عدم التركيز وراء الخسارة الثقيلة

أتلانتا (د ب أ)

أبدى الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، استياءه من الخسارة التي تلقاها فريقه أمام مانشستر سيتي بنتيجة صفر / 6، في ثاني مبارياته ضمن كأس العالم للأندية 2025، مشيراً إلى أن الفريق افتقد للتركيز والانضباط في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.

قال إيفيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "عندما تخسر بنتيجتين ثقيلتين بخمسة وستة أهداف دون رد، فلا يمكن الحديث عن الرضا، ونعلم جيداً مستوى منافسينا، وندرك الفوارق". واستدرك في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الإماراتي "لكننا لا نستطيع أن نكون سعداء. ومع ذلك، أشيد بما قدمناه دفاعياً وما طبقناه في التحولات الإيجابية حين استعدنا الكرة". أشار المدرب الصربي "ما حدث في الدقائق الأخيرة لم يكن طبيعياً، فقدنا تركيزنا تماماً بعد الدقيقة 82، رغم أن الجميع كان يعلم دوره حتى البدلاء". وأضاف "كنا منضبطين حتى الدقيقة 80، ومانشستر سيتي لم يصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول وسجل ثلاثة أهداف من كرات ثابتة، لكن في آخر 10 دقائق، تغير كل شيء، ويجب علينا أن نراجع أنفسنا ونفهم لماذا حدث ذلك". وحول المواجهة المقبلة أمام الوداد، قال مدرب العين "لن تكون مباراة سهلة، فهي ليست أمام مانشستر سيتي أو يوفنتوس، لكنها ضد فريق مقاتل يعرف كيف يلعب من أجل النتيجة، وقد لاحظت ذلك في مباراته الأولى، علينا أن نتعلم كيف نلعب بهذا الفكر، ونركز على تحقيق نتيجة إيجابية".