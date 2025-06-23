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الرياضة

كوفنتري تبدأ مهمة رئاسة «الأولمبية الدولية» بـ«المفتاح الذهبي»

توماس باخ يسلم المفتاح الذهبي لكوفنتري (أ ف ب)
23 يونيو 2025 16:21

 
لوزان (رويترز)
تعهدت كيرستي كوفنتري رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة، بتعزيز وتوسيع نطاق الألعاب الأولمبية، بعدما تولت البطلة الأولمبية السابقة في السباحة من زيمبابوي مهامها خلفاً لتوماس باخ في حفل أقيم في لوزان اليوم الاثنين، وتبدأ كوفنتري غداً الثلاثاء رسمياً فترة ولايتها التي تمتد لثماني سنوات في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، بعد انتخابها في مارس الماضي لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى المنصب.
تدر اللجنة الأولمبية الدولية عدة مليارات من الدولارات من العائدات كل عام من صفقات الرعاية والبث للألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.
احتاجت كوفنتري إلى جولة واحدة فقط من التصويت لحسم السباق لخلافة باخ، متفوقة على ستة مرشحين آخرين. وتسلمت اليوم المفتاح الذهبي للجنة الأولمبية الدولية من باخ، الذي تولى المسؤولية لمدة 12 عاماً، وقالت كوفنتري في كلمتها أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وأصحاب المصلحة الأولمبيين «يشرفني حقاً أن أشارككم هذه الرحلة. لا أطيق الانتظار لكل ما ينتظرني في المستقبل»، وأضافت «أعلم أن لديَّ أفضل فريق لدعمي ودعم حركتنا خلال السنوات الثماني المقبلة».
وتستضيف لوس أنجليس الأولمبياد الصيفي 2028، وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل في ميلانو-كورتنيا، وستعقد كوفنتري ورشة عمل لمدة يومين هذا الأسبوع للحصول على آراء الأعضاء حول القضايا الرئيسية للجنة الأولمبية الدولية.
وقالت: «إن العمل معاً والبحث باستمرار عن طرق لتعزيز حركتنا والحفاظ على وحدتها من شأنه أن يضمن لنا الاستيقاظ يومياً لمواصلة الإلهام». 

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