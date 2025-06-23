إيريك يعتذر لجماهير العين!

أتلانتا (د ب أ)

أبدى إيريك جورجينيس، لاعب العين، حزنه العميق تجاه النتائج التي حققها الفريق في مشاركته الحالية بكأس العالم للأندية لكرة القدم، مؤكداً أن الفريق لم يظهر بعد بمستواه الحقيقي، الذي يعكس مكانته كبطل للقارة الآسيوية.

وقال إيريك عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بسداسية: «في هذا المستوى العالي من المنافسة، لا مجال للغفلة أو ارتكاب الأخطاء، لقد ارتكبنا أخطاء في المباراة الأولى وتكررت بعض الهفوات اليوم، في البطولات الكبرى، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وإذا لم نهتم بها بشكل كاف، سيكون من الصعب الخروج بنتائج إيجابية».

وأضاف: «الفريق عازم على الظهور بصورة مشرفة في آخر مبارياته بالبطولة، مواجهة الوداد المغربي تعني الكثير بالنسبة لنا، نريد أن نفوز بها، وإهداء جماهيرنا شيئاً خاصاً، نحن نمثل نادياً كبيراً، ونمثل وطناً تطور كثيراً في مجال كرة القدم، ويجب أن نظهر للعالم أننا أبطال آسيا عن جدارة».

وواصل اللاعب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: «أعتذر من أعماق قلبي، جماهير العين تعرفني جيداً، وتعلم أنني منذ اليوم الأول لي مع الفريق، وأنا أحلم بإنجازات كبيرة ومباريات تاريخية، ما قدمناه في هذه البطولة ليس ما كنا نأمل أن تتذكروه عنا، وأتمنى أن تكون لنا كلمة في المباراة القادمة».