رونالدو هدّاف «المونديال».. التاريخ قد يُغيّره آخرون!

عمرو عبيد (القاهرة)

احتفظ «الأسطوري» كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم للأندية، منذ 7 سنوات، عندما سجّل آخر أهدافه السبعة في بطولة 2017-2018، وبسبب نظام البطولة السابق وعدم تأهل «ملاحقيه» إلى النُسخ التالية، بقي «الدون» فوق القمة التاريخية خلال تلك الفترة، وربما ظل الوضع كما هو عليه لكثير من السنوات المُقبلة، إلا أن تغيير نظام «المونديال» بزيادة عدد المباريات ومُشاركة عدد كبير من الفرق الأوروبية، والأرجح أن تتكرر بعض الأسماء كل 4 سنوات، بجانب عودة «الأسطوري» لونيل ميسي للعب في البطولة الحالية مع إنتر ميامي، هو أمر قد يُهدد صدارة رونالدو، ورُبما يتغير التاريخ الآن!

وبعد تسجيل «الساحر» ميسي هدفاً رائعاً على طريقته الخاصة، أهدى به إنتر ميامي فوزاً غالياً على حساب بورتو البرتغالي، رفع رصيده إلى 6 أهداف، وبذلك يحتاج «ليو» إلى هدف واحد فقط خلال مواجهة بالميراس، لمُعادلة رقم رونالدو التاريخي، ومجاورته في القمة، وإذا سجّل ميسي هدفين في تلك المواجهة، وتأهل مع فريقه الأميركي إلى الدور التالي، فسيمنحه ذلك فرصة أكبر للإطاحة بغريمه الأزلي، والانفراد وحده بصدارة هدافي المونديال عبر التاريخ.

مسألة إعادة كتابة التاريخ فيما يخص اسم كبير هدافي كأس العالم للأندية، لا تقتصر على «الأيقوني» ميسي وحده في البطولة الحالية، إذ يضم فريقه إنتر ميامي هدافاً قديراً آخر، هو لويس سواريز، صاحب 5 أهداف في تاريخ «المونديال»، إلا أن أداء سواريز الحالي قد لا يؤهله للحاق برونالدو، إلا إذا «نفض الغبار عن حذائه» وبدأ تسجيل الأهداف، خاصة في حال استمرار الفريق في البطولة.

صحيح أن ميسي وسواريز هما الأقرب للحاق برونالدو، أو تجاوزه، في النُسخة الحالية، وهي فرصتهما الأخيرة قبل الاعتزال الذي يلوح في الأفق، إلا أن زيادة عدد المباريات مع تفوق الفرق الأوروبية الكبيرة على المستوى التهديفي، يُنذر بقرب حدوث ذلك الأمر على يد نجوم آخرين، أبرزهم «الثُنائي البافاري»، مايكل أوليسي وجمال موسيالا، حيث سجل كل منهما 3 أهداف خلال مباراتين في النُسخة الحالية، علماً بأن موسيالا سبق له اللعب في بطولة 2020 بنظامها القديم، التي فاز بها بايرن ميونيخ، لكنه لم يُسجّل آنذاك.

وبحسب المعدل التهديفي الحالي لكليهما، وضمان التأهل إلى الدور التالي على الأقل، مع وجود مباراة أخرى متبقية في ختام مرحلة المجموعات، واحتمال استمرار «البايرن» إلى أدوار متقدمة في البطولة، فإن أوليسي تحديداً قد يُحقق المفاجأة وسط كوكبة من كبار الهدافين، لاسيما بعد ظهوره «الباهر» في المباراتين السابقتين.

على نفس القياس، وبدرجة توقع أقل، فإن «المُخضرم» أنخيل دي ماريا يملك فرصة هو الآخر، بعدما سجّل 3 أهداف في مباراتين بالدور الأول، ويكفيه مع بنفيكا التعادل على الأقل أمام بايرن ميونيخ لضمان الاستمرار في البطولة، ورغم اختلاف طريقة التسجيل على موقع «فيفا» الرسمي، الذي منح نجم يوفنتوس، كينان يلدز، «هاتريك» تارة، واكتفى باحتساب هدفين له تارة أخرى، فإن التركي الشاب يملك فرصة كبيرة في هذا الصدد، مع استمرار «السيدة العجوز» في المونديال.

هُناك أسماء أخرى تستطيع تسجيل مزيد من الأهداف، كلما تقدمت فرقها في البطولة، مثل كولو مواني وزميله كونسيساو، وكذلك كينجسلي كومان ولاوتارو مارتينيز، بجانب المفاجأة إيجور جيسوس البرازيلي، ولكل منهم هدفان، إلا أن فيديريكو فالفيردي يظهر في الصورة بالتأكيد، ليس بسبب هدفه الوحيد مع ريال مدريد في البطولة الحالية، بل لأنه يملك إجمالاً 4 أهداف في تاريخ مشاركاته المونديالية، وكان ثاني هدافي نُسخة 2022-2023، بالتساوي مع زميله فينيسيوس جونيور، الذي يملك هو الآخر 3 أهداف في جُعبته، وصحيح أنه لم يُسجل حتى الآن، إلا أنه يستطيع ذلك مع استمرار «الملكي» في البطولة.

المُثير أن النجم السعودي، سالم الدوسري، يملك فرصة «تاريخية» هو الآخر، رغم أنه لم يُسجل بعد مع الهلال، فهو صاحب 4 أهداف مونديالية سابقة، وبعد أداء طيب قدمه «الزعيم» في مباراتيه، وبحسب فارق المستوى الواضح مع باتشوكا المكسيكي، الذي يتذيل المجموعة الثامنة وخرج من البطولة، فإن الدوسري يُمكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، ليقود الهلال إلى الدور الثاني، ولن يكون مُستغرباً أن يهز شباك باتشوكا بأكثر من هدف، ومع استمراره في البطولة، قد يُحقق النجم السعودي إنجازاً خيالياً، إذ تبعده 3 أهداف فقط عن «قمة» رونالدو!