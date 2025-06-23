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الرياضة

بوجبا يقترب من موناكو!

بوجبا يقترب من موناكو!
23 يونيو 2025 18:16

مارسيليا (أ ف ب)

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يقترب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، الغائب عن الملاعب منذ ثلاث سنوات من الانتقال إلى موناكو، المشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفقا لما أفادت وسائل إعلام فرنسية.
ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، فقد توصل بوجبا ونادي الإمارة الفرنسية إلى اتفاق بشأن عقد لمدة عامين، في حين أكدت صحيفة «ليكيب» الرياضية هذه المعلومة لاحقاً.
من ناحيته، لم يؤكد موناكو وجود مثل هذا الاتفاق، ولكن وفقاً لمصدر مطّلع على المفاوضات الجارية، فإن الاتفاق «يسير على الطريق الصحيح» وأن «المحادثات إيجابية».
وخلال مشاركته كضيف في برنامج «من سبعة إلى ثمانية» على قناة «تي أف 1»، أشار اللاعب البالغ 32 عاماً إلى أنه «يتحدث» مع نادٍ ولكن من دون تحديد هويته.
ووفقاً لمحيطه، فان النادي المعني هو موناكو الذي احتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.
في حال نجاح هذه الخطوة، قد يستأنف بوجبا مسيرته بعد ثلاثة مواسم غاب خلالها عن الملاعب بعد إيقافه لمدة 18 شهراً بسبب المنشطات والإصابات وقضية اختطاف كان ضحية لها بهدف ابتزازه.
لم يسبق للاعب خط الوسط (91 مباراة دولية) أن لعب في الدرجة الأولى في بلاده، حيث استهل مسيرته مع لوهافر، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في سن السادسة عشرة، ثم تنقل لاحقاً بين مانشستر ويوفنتوس الإيطالي في عامي 2011 و2024.
كانت آخر مباراة له مع النادي الإيطالي في 3 سبتمبر 2023، بعد بضعة أيام، تم إيقاف بطل مونديال 2018 لمدة أربع سنوات بعد ثبوت وجود مادة محظورة في اختباره بعد مباراة أودينيزي في 20 أغسطس 2023.
خفّضت محكمة التحكيم الرياضي «تاس» العقوبة إلى 18 شهراً، حيث وجدت أن «تناول» المادة «لم يكن متعمداً، بل نتج عن تناول مكمل غذائي وصفه طبيب في فلوريدا».
أصبح بوجبا، منذ مارس 2025 تاريخ انتهاء إيقافه، مؤهلاً للعب مجدداً وما زال يبحث عن فريق بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس في نوفمبر 2024.

موناكو
بول بوجبا
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
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