مؤتمر «الرياضة العالمية الجديدة» بالرياض يكشف عن شعاره وأفكاره

الرياض (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) رسمياً عن إطلاق شعار مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) بالإضافة إلى القائمة الأولية للمتحدثين المشاركين في المؤتمر، الذي يُعد منصة رائدة تجمع صناع القرار من قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه، ويُقام يومي 23 و24 أغسطس المقبل في فندق فورسيزونز الرياض، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الختامية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، أكبر حدث للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

ومن المُقرر أن يُعقد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في نسخته لهذا العام تحت شعار «اللعبة القادمة - بناء مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة»، ليعكس التقارب الكبير والتكامل بين الألعاب التنافسية والرياضات العالمية. ويُعد المؤتمر الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو مصمم ليكون المنتدى العالمي الأبرز الذي تلتقي فيه هذه العوالم، جامعاً قادة القطاع ممن يتطلعون إلى المستقبل ويلتزمون بالتعاون الاستراتيجي الهادف.

وفي إطار برنامجها لعام 2025، أعلنت مؤسسة العالم للرياضات الإلكترونية عن المجموعة الأولى من المتحدثين والعلامات التجارية المشاركة، والتي تمثل طليعة الابتكار والقيادة في هذا المجال، وتشمل، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأمير فهد بن منصور بن ناصر آل سعود، رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين ومؤسس جمعية رؤية الريادة، رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، كيسي واسرمان، رئيس مجلس إدارة «LA28»، بيتر مور، مالك نادي Santa Barbara Sky FC والرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول لكرة القدم، والرئيس التنفيذي للعمليات سابقاً في شركة EA، توشيموتو ميتومو، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة Sony، برايان وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، وعدد كبير من كبار المشاركين.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: «تُعد نسخة هذا العام من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة محطة محورية في رسم مستقبل الألعاب التنافسية وتأتي في فترة تحول غير مسبوقة تحمل معها العديد من الفرص. ومن خلال جمعه بين قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية، والرياضات التقليدية، يحافظ المؤتمر على مكانته كملتقى رائد لقادة القطاع والمبتكرين، لاستكشاف الآفاق الجديدة وبناء تعاونات رائدة، وفي هذا الحدث الاستثنائي الضخم، سنتحدى الأفكار التقليدية، ونبتكر نماذج أعمال واعدة، ونُطلق العنان لإمكانيات هائلة في الألعاب وأساليب والمنافسة. يداً بيد، سنرسم ملامح مستقبل أساليب لعب العالم، وتنافسه، وتواصله».

وسيجمع مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في نسخته لهذا العام، 1500 مشارك من قادة القطاع وصانعي القرار من مختلف قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه. ويضم برنامج المؤتمر نخبة من خبراء عالميين ومتحدين ومبتكرين ممن سيشاركون كلمات رئيسية وجلسات حوارية ونقاشات استراتيجية ومنتديات خاصة، إضافة إلى مبادرات عالمية تحويلية. ويعزز المؤتمر سبل التعاون للنهوض بهذه القطاعات الديناميكية ورسم خطوط مستقبلها الواعد.