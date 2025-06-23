«الأخوان بيلينجهام» يكتبان التاريخ

واشنطن (الاتحاد)



تألق الأخوان بيلينجهام، جود وجوبي، في كأس العالم للأندية 2025، حيث قادا ريال مدريد وبروسيا دورتموند للفوز على باتشوكا وصن داونز على التوالي، كما حصدا جائزة رجل المباراة خلال المواجهتين.

وبعد يوم واحد من تسجيل جوبي بيلينجهام هدفه الأول مع نادي بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية، ألهم شقيقه الأكبر جود بهدفه الخاص مع ريال مدريد، وسجل جوبي هدفه الأول مع بروسيا دورتموند، في فوز الفريق الألماني المثير ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة 4-3، أول من أمس السبت.

وفي المقابل، بمباراة ريال مدريد التي لعبها ب 10 لاعبين ضد باتشوكا المكسيكي، نجح جود في كسر الجمود والانطلاق داخل منطقة الجزاء وتسجيل تسديدة قوية في الزاوية البعيدة، وأسهم الهدف في تقليل التوتر لدي لاعبي ريال مدريد، الذي فاز في النهاية بنتيجة 3-1، ليمنح مدربه الجديد تشابي ألونسو أول انتصار له تحت قيادته.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الأخوان بيلينجهام هدفاً في نفس البطولة، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها شقيقان في نفس كأس العالم للأندية، في الواقع، لم يسبق للأشقاء أن لعبوا في نفس بطولة كأس العالم للأندية من قبل.

