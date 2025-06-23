العين يستعد لمواجهة من دون ضغوط أمام الوداد

معتز الشامي (واشنطن)



يؤدي فريق العين تدريبه الأساسي مساء اليوم في واشنطن، التي عاد إليها صباح أمس، استعداداً للمواجهة الأخيرة في دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام الوداد المغربي على استاد أودي فيلد الخميس، وانتهى مشوار العين في البطولة، بعد الخسارة الثانية توالياً أمام مانشستر سيتي أمس الأول بنتيجة 6-0، ليستقبل الفريق في البطولة 11 هدفاً دون تسجيل أي هدف، وذلك رغم التدعيمات الدفاعية التي أبرمتها شركة الكرة لتعزيز صفوف الفريق، ولكن عدم الانسجام الكافي بين بعض العناصر، بالإضافة للفوارق الفنية بين لاعبي العين والسيتي، أنهى اللقاء لمصلحة «البلومون»، الذي سيطر على مجريات اللعب، وكان الأكثر خطورة، وسجل هجومه 6 أهداف، وأضاعوا 3 أهداف محققة، بينما حاول العين شن أكثر من هجمة، ولكن لم تنته بشكل صحيح باستثناء تسديدة نسيم الشاذلي التي أخرجها حارس السيتي بصعوبة إلى ركنية في الشوط الأول، وأجرى الجهاز الفني تغييرات على تشكيلة الفريق في المباراة الماضية، بعدما لعب بطريقة دفاعية، مطبقاً أسلوب 4-5-1، الذي كان يميل عند افتقاد الكرة إلى 5-4-1.

وكان الجهاز الفني قد منح العناصر الأساسية راحة سلبية بعد تدريبات الاستشفاء لاستعادة قدرات الفريق للمواجهة المرتقبة الخميس، والتي سيدخلها «الزعيم» من دون ضغوط، رغم المطالب بضرورة تحقيق فوز يحسب للفريق، أمام الوداد الذي يمتلك عناصر مميزة رغم خسارته هو الآخر أمام اليوفي برباعية.

ويحاول الفريق المغربي تقديم مباراة يحقق بها بصمته الأولى أمام الزعيم، وهو ما حذر منه الجهاز الفني، وطالب اللاعبين بإغلاق ملف خسارة السيتي الثقيلة، والتركيز على تصحيح الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين، رغم وجود بعض الإيجابيات التي خرج بها الفريق من اللقاء الأخير، وأبرزها أمادو نيانج الذي شارك أساسياً، وأجاد في مركز الدفاع.

وعقد الجهاز الفني اجتماعاً مغلقاً باللاعبين، لإعادة شحذ همم الفريق ككل، ومطالبتهم بضرورة ترك بصمة إيجابية في البطولة، بهدف استعادة الثقة قبل الوداع المنتظر للبطولة من دور المجموعات، وعرض المدرب فلاديمير إيفيتش عدداً من لقطات فريق الوداد أمام اليوفي والسيتي، لتحليل أدائه، والوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف، حيث كلف المدرب أحد معاونيه لحضور مباراة الوداد أمام اليوفي، لرصد أبرز جوانب الأداء التكتيكي للفريق المغربي.

ولم يقدم العين ما يشفع له أمام جماهيره حتى الآن، رغم تفهم قطاع كبير من الجماهير، صعوبة أول محطتين في كأس العالم للأندية، حيث أوقعته القرعة في مجموعة ضمت فرقاً عالمية بقيمة وحجم مانشستر سيتي ويوفنتوس، لكن انتظرت الجماهير تقديم أداء يليق بسمعة النادي وتاريخه.

ويركز الجهازان الفني والإداري على رفع معنويات اللاعبين، وإعادة رغبة التحدي في نفوس الجميع، ونسيان أحداث أول مواجهتين، والتركيز على ضرورة مصالحة الجماهير، وتصحيح الصورة في اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام الوداد المغربي.