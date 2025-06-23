كأس العالم للأندية.. 7 فرق تودع و4 تحجز بطاقات ثمن النهائي



معتز الشامي (واشنطن)

اختتمت منافسات الجولتين الأوليين من بطولة كأس العالم للأندية، وقد تأكد تأهل بعض الفرق وضمن 4 منها بالفعل تأهلها إلى دور الستة عشر، بينما ودعت 7 فرق البطولة، وقبل بدء الجولة الثالثة والأخيرة، ضمنت فرق، بايرن ميونيخ، فلامنجو البرازيلي، يوفنتوس، مانشستر سيتي، التأهل إلى دور ثمن النهائي، وأصبح العين مع الوداد المغربي آخر الفرق المستبعدة من كأس العالم للأندية 2025، وخسر الناديان مباراتيهما الافتتاحية في المجموعة السابعة أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس، اللذين ضمنا التأهل، وكان الوداد قد خسر مباراته الأولى أمام مانشستر سيتي بهدفين من دون رد، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام يوفنتوس يوم الأحد، بينما تعرض العين لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-0 أمام يوفنتوس، ثم تعرض لهزيمة ثقيلة أخرى أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-0 أمس الأحد.

وهذا يعني أن أياً من الفريقين ليس لديه أي فرصة للتأهل، وسيلعب من أجل كبريائه في مباراته الأخيرة بالمجموعة يوم الخميس، وكانت الفرق الأخرى التي ودعت البطولة قبل يوم الأحد هي؛ أولسان، وأوكلاند سيتي، ولوس أنجلوس إف سي، وباتشوكا، وأوراوا ريد دايموندز، أما عن قواعد كسر التعادل المُستخدمة في كأس العالم للأندية، فسيتم الفصل بين الفرق المتساوية في النقاط مع الجولة الثالثة للبطولة، بناءً على سجل المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وينص دليل «فيفا» للبطولة على ما يلي: «إذا تساوى فريقان أو أكثر في المجموعة نفسها في النقاط بعد انتهاء مرحلة المجموعات، تُطبق المعايير التالية، بالترتيب أدناه، لتحديد الترتيب، وفق أكبر عدد من النقاط المُحصل عليها في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف الأعلى الناتج عن مباريات المجموعة بين الفرق المعنية، ثم أكبر عدد من الأهداف المُسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية، وإذا استمر تساوي الفرق في الترتيب بعد تطبيق المعايير السابق ذكرها، فسيتم تطبيق المعايير نفسها على المباريات بين الفرق المتبقية فقط لتحديد ترتيبها النهائي.، وإذا لم يُتخذ قرار من خلال هذا الإجراء، تُطبق معايير أخرى على الفريقين أو أكثر المتساويين في النقاط، وهي أولاً فارق الأهداف الأعلى في جميع مباريات المجموعة، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، ثم أعلى نتيجة سلوكية للفريق (لاعبيه وإدارييه) فيما يتعلق بعدد البطاقات الصفراء والحمراء المُحصّلة، حيث تحتسب للبطاقة الصفراء: خصم نقطة واحدة، وللبطاقات الحمراء غيرالمباشرة (نتيجة بطاقتين صفراوين)، خصم 3 نقاط، والبطاقة الحمراء المباشرة خصم 4 نقاط، والبطاقة الصفراء والحمراء المباشرة: خصم 5 نقاط».