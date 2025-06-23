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الرياضة

تصنيف أندية كأس العالم.. الهلال يتراجع والريال يقفز والبايرن يتصدر

تصنيف أندية كأس العالم.. الهلال يتراجع والريال يقفز والبايرن يتصدر
23 يونيو 2025 20:11

معتز الشامي (واشنطن)

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انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تحسم الجولة الثالثة والأخيرة مصير الفرق من التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب «ثمن النهائي».
وبعد انتهاء الجولة، أعاد موقع «ذا أثليتيك» تصنيف فرق البطولة اعتماداً على أدائها في الجولتين السابقتين، حيث تعتمد هذه التصنيفات على نتائج البطولة لتوقع من لديه أفضل فرصة للفوز بالكأس، إضافة إلى الفرق التي يبدو أنها محكوم بالخروج المبكر.
وبعد الجولة الثانية، حل بايرن ميونيخ في الصدارة، و فلامنجو البرازيلي وصيفا، في مفاجأة غير متوقعة، بينما حل مانشستر سيتي في الترتيب الثالث، وبوتافوجو رابعاً، و ريال مدريد صعد 4 مراكز ليصل إلى الترتيب الخامس، بينما تقدم اليوفي مركزاً واحداً، ليصعد للترتيب السادس في البطولة.
وتراجع باريس سان جيرمان مركزين ليحل في الترتيب السابع، وكذلك إنتر ميلان، الذي تراجع مركزين للترتيب الثامن، وحل تشيلسي في الترتيب التاسع بعدما تراجع مركزاً واحداً، وظل بالميراس في الترتيب العاشر.
وفي الترتيب الحادي عشر حل فريق ريفر بليت الأرجنتيني، و تقدم بنفيكا البرتغالي مركزاً ليصبح في الترتيب الـ12، وكثلك كل من فلومينينسي الذي حل في الترتيب الـ13 وأتلتيكو مدريد، الذي جاء في الترتيب الـ14، وتقدم إنتر ميامي مركزاً نحو الترتيب الـ15، وبروسيا دورتموند في المركز الـ16، بينما تراجع الهلال 5 مراكز عن الجولة الأولى ليحل في الترتيب الـ17.
وحل بوكا جونيورز في الترتيب الـ18، و مونتيري في المركز الـ19، و ماميلودي صنداونز في المركز الـ20، والترجي الذي تقدم مركزاً واحداً للترتيب الـ21، وتراجع سالزبورج للترتيب الـ22، وحل بورتو في الترتيب الـ23 وأوراوا ريد دايموندز الياباني في الترتيب الـ24.
وحل الأهلي المصري في المركز الـ25، وسياتل في الترتيب الـ26، و أولسان في المركز 27، و الوداد 28، ولوس انجلوس 29، وباتشوكا في المركز الـ30 والعين الـ31 وأوكلاند سيتي في الترتيب الـ32.

كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
الهلال السعودي
الأهلي المصري
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