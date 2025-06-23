

لندن (د ب أ)



توفي جون كلارك، مدافع سيلتك الاسكتلندي السابق، وأحد اللاعبين الذين قادوا الفريق لتحقيق لقبه الوحيد في دوري أبطال أوروبا (كأس الأندية الأوروبية بالمسمى القديم) في عام 1967، عن عمر 84 عاماً، وشارك كلارك في 300 مباراة مع سيلتك منذ أن خاض أول مباراة له في عام 1959، قضى أكثر من 40 عاماً في سيلتك كلاعب وكمدرب وكمساعد مدرب ومسؤول عن ملابس اللاعبين.

وجاءت أفضل لحظاته مع الفريق في العاصمة البرتغالي لشبونة، حيث أصبح سيلتك أول فريق بريطاني يفوز بلقب البطولة الاوربية وذلك بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي. وقال سيلتك في بيان له: «الجميع يرسل تعازيه بعد أنباء وفاة أسد لشبونة جون كلارك» والذي رحل عن عالمنا عن عمر 84 عاماً».

وفاز كلارك بأربع ألقاب في الدوري الاسكتلندي وأربع مرات كأس الرابطة وثلاث مرات كأس اسكتلندا ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في 13 عاماً قضاها كلاعب في الفريق قبل الانتقال إلى فريق مورتون عام 1971.