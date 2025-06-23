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الرياضة

9 ميداليات لمنتخب الشراع في «البارح الدولية» بالبحرين

9 ميداليات لمنتخب الشراع في «البارح الدولية» بالبحرين
23 يونيو 2025 21:47

الشارقة (وام)
تُوج منتخب الإمارات للشراع الحديث بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة «البارح الدولية» بنسختها الـ31 بعد إحرازه 9 ميداليات، (4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية) خلال المنافسات التي اختتمت اليوم في مملكة البحرين.
جاءت الذهبيات عن طريق كل من محمد العويس (إلكا 4 - عام) وحمد المهيري (أوبتمست- صغار) ومروة الحمادي (إلكا4 - إناث) وضحى البشر (إلكا 6 إناث)، أما الفضيات فحصدها كل من محمد الحمادي (إلكا6 - عام) وسيمون هريستوف (إلكا 4 - عام) واليازية الحمادي (إلكا 4 - إناث) و(إلكا 6 - إناث) بواسطة كاميليا القبيسي التي حققت أيضا برونزية (إلكا 6- عام) تحت 19 سنة.
وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشيداً بالعطاء الكبير والنتائج المشرفة، التي تعكس تطور رياضة الشراع في الدولة.
وأهدى الشيخ أحمد آل نهيان الإنجاز إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية، مؤكداً أن هذا التفوق ثمرة للدعم المتواصل من مختلف الجهات.
كما توجه بتهنئة خاصة إلى الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ورئيس الاتحاد العربي للشراع على نجاح تنظيم البطولة واحتضانها في أجواء مميزة.

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