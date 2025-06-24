الأهلي المصري يحرم نفسه من «انتصار تاريخي» أمام بورتو!

واشنطن (د ب أ)

حرم الأهلي المصري نفسه من انتصار تاريخي على بورتو البرتغالي، وفرط في فوز سهل كان في متناوله في اللحظات الأخيرة، بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتعادل الأهلي 4-4 مع بورتو، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وكان الأهلي قريباً للغاية من أن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يحقق الفوز على أحد المنافسين الأوروبيين بمونديال الأندية، لكنه حرم نفسه من تحقيق هذا الإنجاز، بعدما تبارى لاعبوه في إضاعة عدد ضخم من الفرص السهلة وبغرابة شديدة، ليأتي العقاب بتسجيل هدف التعادل للفريق البرتغالي في اللحظات الأخيرة.

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق نجمه الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل رودريجو مورا لبورتو في الدقيقة 23، لكن أبوعلي أعاد الفريق الأحمر للتقدم من جديد، عقب تسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز وليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50، لكن أبوعلي واصل تألقه عقب تسجيله الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 51، ليسجل 3 أهداف وينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع.

ولم يهنأ الأهلي بتقدمه كثيراً، بعدما سجل سامو أجيهو الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 53، غير أن النجم التونسي محمد علي بن رمضان أحرز الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 64.

وبينما كان الأهلي في طريقه لتسجيل هدف خامس من أجل تأكيد فوزه، استقبل الفريق المصري هدف التعادل لبورتو عبر بيبي في الدقيقة 89، لينال كل فريق نقطة وحيدة من اللقاء ويودعان المسابقة.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة بورتو، بطل أوروبا عامي 1987 و2004 نقطتين، في المركز الثالث، متفوقاً بفارق هدف وحيد على الأهلي، صاحب المركز الرابع.