الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي المصري يحرم نفسه من «انتصار تاريخي» أمام بورتو!

الأهلي المصري يحرم نفسه من «انتصار تاريخي» أمام بورتو!
24 يونيو 2025 09:07

واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
ريال مدريد يواجه خطر الإقصاء من مونديال الأندية!

حرم الأهلي المصري نفسه من انتصار تاريخي على بورتو البرتغالي، وفرط في فوز سهل كان في متناوله في اللحظات الأخيرة، بكأس العالم للأندية لكرة القدم.
وتعادل الأهلي 4-4 مع بورتو، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وكان الأهلي قريباً للغاية من أن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يحقق الفوز على أحد المنافسين الأوروبيين بمونديال الأندية، لكنه حرم نفسه من تحقيق هذا الإنجاز، بعدما تبارى لاعبوه في إضاعة عدد ضخم من الفرص السهلة وبغرابة شديدة، ليأتي العقاب بتسجيل هدف التعادل للفريق البرتغالي في اللحظات الأخيرة.
وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق نجمه الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل رودريجو مورا لبورتو في الدقيقة 23، لكن أبوعلي أعاد الفريق الأحمر للتقدم من جديد، عقب تسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز وليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50، لكن أبوعلي واصل تألقه عقب تسجيله الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 51، ليسجل 3 أهداف وينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع.
ولم يهنأ الأهلي بتقدمه كثيراً، بعدما سجل سامو أجيهو الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 53، غير أن النجم التونسي محمد علي بن رمضان أحرز الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 64.
وبينما كان الأهلي في طريقه لتسجيل هدف خامس من أجل تأكيد فوزه، استقبل الفريق المصري هدف التعادل لبورتو عبر بيبي في الدقيقة 89، لينال كل فريق نقطة وحيدة من اللقاء ويودعان المسابقة.
بتلك النتيجة، أصبح في جعبة بورتو، بطل أوروبا عامي 1987 و2004 نقطتين، في المركز الثالث، متفوقاً بفارق هدف وحيد على الأهلي، صاحب المركز الرابع.

الأهلي المصري
بورتو البرتغالي
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©