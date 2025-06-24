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الرياضة

مبابي يواصل الغياب عن ريال مدريد!

مبابي يواصل الغياب عن ريال مدريد!
24 يونيو 2025 09:20

واشنطن (د ب أ)

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لا يزال النجم الفرنسي كيليان مبابي غائباً عن التمارين الجماعية لفريق ريال مدريد الإسباني، رغم تعافيه من المرض، حيث واصل تدريباته الفردية خلال معسكر الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.
وأجرى ريال مدريد حصة تدريبية جديدة في «ذا جاردنز نورث كاونتي ديستريكت بارك» بمدينة بالم بيتش، استعداداً لمباراته ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، بالجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثامنة من دور المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي للريال أن اللاعبين الأساسيين، الذين شاركوا في الفوز 3-1 على باتشوكا المكسيكي بالجولة الثانية للمجموعة، أجروا تمارين التعافي، بينما بدأ بقية اللاعبين الحصة مع تمارين التنشيط ثم تدربوا على التمريرات وأجروا سلسلة من التمارين الهجومية الدفاعية.
وأضاف الموقع أن الفرنسي إدوارد كامافينحا أجرى جزءا من الحصة التدريبية مع الفريق، ثم واصل العمل بشكل فردي، بينما أجرى مبابي تدريبات فردية في الصالة الرياضية.
وكان مبابي يعاني من التهاب حاد في المعدة، تسبب في غيابه عن لقائي الريال ضد الهلال السعودي وباتشوكا في الجولتين الأولى والثانية بالمجموعة.
يذكر أن ريال مدريد يتربع على قمة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه ريد بول سالزبورج، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين، ويقبع باتشوكا في ذيل الترتيب بلا نقاط.
ويحتاج الريال للحصول على نقطة التعادل فقط مع سالزبورج من أجل حجز مقعد في دور الـ16 للبطولة.

ريال مدريد
كيليان مبابي
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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