ريبيرو: الأهلي لم يحقق «النتيجة المأمولة» لكنه قدم «مباراة رائعة»

نيوجيرسي (د ب أ)

أثنى خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، على أداء لاعبيه، عقب تعادله المثير 4-4 مع بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وكان الأهلي قريباً من أن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يتغلب على أحد الأندية الأوروبية في مونديال الأندية، بعدما كان متقدماً 4-3، لكنه استقبل هدف التعادل من الفريق البرتغالي في الدقيقة 89، ليحرم نفسه من تحقيق الفوز، ويكتفي بالتعادل.

وودع الأهلي المسابقة، بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، عقب تعادله سلبياً مع إنتر ميامي الأميركي وخسارته 0-2 من بالميراس البرازيلي في الجولتين الأولى والثانية، متأخراً بفارق هدف وحيد فقط عن بورتو، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.

وقال ريبيرو عقب المباراة: «لست محبطاً على الإطلاق، لأننا قدمنا أداء رائعاً».

وأضاف المدرب الإسباني، الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة على انطلاق المسابقة: «لم نستغل الكثير من الفرص التي سنحت لنا خاصة في الشوط الثاني، الإجهاد والعامل البدني أثر على الفريقين في الدقائق الأخيرة».

وأوضح ريبيرو: «لم نحقق النتيجة المأمولة، ولكن المباراة كانت عرضاً ممتعاً للجماهير، شعرت أننا نلعب اللقاء في القاهرة، لقد كانت تجربة رائعة في ثلاث مباريات خلال أسبوع في مونديال الأندية، وكانوا يشجعون الفريق بحماس شديد».