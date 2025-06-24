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الرياضة

إنريكي: المنافسة الحقيقية في مونديال الأندية تبدأ الآن

إنريكي: المنافسة الحقيقية في مونديال الأندية تبدأ الآن
24 يونيو 2025 09:43

واشنطن (د ب أ)
أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ناديه متحمس لمواصلة نجاحه في موسم 2024-2025، مشيراً إلى أنه يتطلع للتتويج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، منتقداً في الوقت نفسه حالة ملاعب المسابقة.
وحجز سان جيرمان مقعده في دور الـ 16 بالبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب فوزه 2-0 على سياتل ساوندرز الأميركي، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.
وجاء هدفا المباراة عن طريق النجمين الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والمغربي أشرف حكيمي.
وتربع سان جيرمان، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على فريقي بوتافوجو البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في ذات الرصيد من النقاط، بينما قبع سياتل في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وضرب سان جيرمان موعداً في دور الـ16، الذي يمثل أولى مراحل خروج المغلوب في المسابقة، مع وصيف المجموعة الأولى، التي تضم بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري وبورتو البرتغالي.
ورغم مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، يعتقد لويس إنريكي أن سان جيرمان يمتلك المقومات اللازمة للوصول إلى الأدوار النهائية في الولايات المتحدة.
وقال إنريكي عقب لقاء سياتل: «إنها بطولة تتطلب الاستعداد للذهاب إلى أتلانتا أو فيلادلفيا أو حتى أي مكان آخر».
أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته: «نريد الوصول إلى أبعد مدى ممكن، وأعتقد أن اللاعبين مستعدون لذلك، تبدأ المنافسة الحقيقية الآن، وستكون صعبة للغاية».

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