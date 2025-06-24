«أبوظبي للزوارق» يبدأ معسكر إيطاليا استعداداً لموسم «الفورمولا- 2»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة معسكره التدريبي في مدينة سان نازارو الإيطالية، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لانطلاق منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، والتي ستبدأ أولى جولاتها في مدينة برنديزي الإيطالية، خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري.

ويشارك في المعسكر نجما الفريق راشد القمزي، ومنصور المنصوري، حيث يستمر البرنامج التدريبي حتى 25 يونيو، ويتضمن تدريبات فنية وبدنية وعمليات تجريب ميدانية للزوارق، بهدف رفع جاهزية الفريق، وتعزيز الانسجام الفني والبدني بين المتسابقين والزوارق، وضبط الإعدادات التقنية، استعداداً لموسم تنافسي حافل.

ويحمل راشد القمزي لقب بطولة العالم للفورمولا-2 خمس مرات، ويخوض هذا الموسم بهدف الدفاع عن لقبه العالمي واستمرار الهيمنة الإماراتية على منافسات البطولة، بينما يسعى زميله منصور المنصوري إلى تقديم أداء قوي، ومواصلة التطور الذي أظهره في المواسم السابقة.

وغادرت بعثة الفريق إلى إيطاليا، برئاسة ناصر الظاهري، والمتسابقين راشد القمزي، ومنصور المنصوري.

ويُعد هذا المعسكر محطة أساسية ضمن خطة فريق أبوظبي، تحت إشراف نخبة من الفنيين والإداريين، للظهور بصورة مشرفة، ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.