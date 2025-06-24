منتخب السلة يُدشن مشواره في «خليجية الناشئين» بمواجهة قطر 8 يوليو

علي معالي (أبوظبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين في كرة السلة مشواره ببطولة الخليج يوم 8 يوليو المقبل مع قطر في البطولة التي تقام في البحرين، خلال الفترة من 7 حتى 12 من الشهر المقبل، على أن تكون المباراة الثانية في اليوم التالي مع الكويت ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة التي يشارك فيها 6 منتخبات، وهي الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عمان، والكويت، ويتوجه منتخبنا إلى البحرين يوم 6 يوليو، على أن يبدأ مشواره في المباريات يومي 8 و9 من نفس الشهر.

وقال راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية: «هذه النسخة مؤهلة للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر إقامتها في منغوليا، خلال سبتمبر المقبل، وسوف يتأهل عن منطقة الخليج الفريقين الأول والثاني من البطولة التي ستشهد تنافساً مثيراً في البحرين، نظراً للاستعدادات القوية للمنتخبات المنافسة كافة».

وأضاف راشد عبدالله: «يخوض منتخبنا، خلال هذه الفترة قبل السفر 3 مباريات ودية، يبدأها اليوم، بلقاء إحدى الأكاديميات في دبي، وذلك على صالة نادي النصر، وهي فرصة جيدة لكي يقوم الجهاز الفني بقيادة سالم عتيق الظاهري مدرب المنتخب ومساعده أيوب أحمد، ومعهما الإداري سيف السويدي، للوقوف على حالة لاعبينا».

من جانبه، قال سالم عتيق مدرب المنتخب: «فترة التجمع قصيرة نسبياً، قبل الاستعداد لمثل هذه البطولة القوية، حيث تستعد المنتخبات الخليجية الأخرى منذ فترات طويلة، ولكننا بدأنا حالياً بقائمة تضم 16 لاعباً وهم، سعيد سليمان شانبيه، حمدان أحمد شدادي، عبيد أحمد ياقوت، عبدالله إبراهيم خلفان من نادي (النصر)، وربيع عبيد إسماعيل، سيف بسام مبارك (الشارقة)، محمد فيصل الصفار (شباب الأهلي)، وحسين فاضل هاشل، طارق محمد الهواري، علي محمد البلوشي، راشد علي العويس (الوصل)، وراشد محمد المرزوقي، خليفة عبدالرحيم بن طوق، عبدالله علي الشحي (الحمرية)، سيف علي الهنائي، حمدان منذر النعيمي (الجزيرة).

وأضاف: «لابد من التأكيد على صعوبة البطولة، في ظل التطور الكبير للمنافسين، وتجهيزاتهم التي تؤكد مدى الاهتمام بالبطولة التي نعتبرها خطوة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين، ولدينا عناصر يُمكن الاستفادة منها لبناء مستقبل جيد في السلة».