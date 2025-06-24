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الرياضة

«أبوظبي الرياضي» يحصد جائزة عالمية عن تنظيم بطولة «ماي ووش»

«أبوظبي الرياضي» يحصد جائزة عالمية عن تنظيم بطولة «ماي ووش»
24 يونيو 2025 12:16

أبوظبي (الاتحاد)
فاز مجلس أبوظبي الرياضي بجائزة عالمية من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية تقديراً لتنظيمه بطولة «ماي ووش» الافتراضية الرمضانية، وذلك ضمن النسخة الثانية من جوائز «الدراجات للجميع من أجل مستقبل مستدام»، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى التنقل ومدن الدراجات الهوائية، الذي أقيم على مدار يومي 20 و21 يونيو الجاري في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وجاء فوز المجلس بالجائزة المرموقة عن تنظيمه سباق «ماي ووش» الرمضاني الافتراضي للدراجات، الذي أُقيم عبر منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة الدراجات، من خلال تجربة رياضية شاملة تمزج بين البُعدين الثقافي والصحي. وقد تسلّم الجائزة محمد حسين الشاطري، مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، خلال حفل التكريم الرسمي.
واختير سباق «ماي ووش» الافتراضي من قبل لجنة التحكيم نظراً لرؤيته الشاملة وتأثيره الواسع، إذ استقطبت نسختا 2023 و2024 أكثر من 18,000 مشارك ومشاركة من أكثر من 80 دولة، وأسهم السباق في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للدراجات، بما ينسجم مع رؤيتها كإحدى مدن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.
وبهذه المناسبة، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يعكس هذا التكريم العالمي التزامنا بتبني مبادرات رياضية مبتكرة تُجسّد قيم التفاعل المجتمعي والاستدامة، إذ إن فوز سباق ماي ووش الافتراضي بالجائزة العالمية من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، يؤكد مكانة أبوظبي الرائدة كمدينة عالمية تحتضن رياضة الدراجات، وتوفر بيئة رقمية محفزة لممارستها، علماً بأننا نواصل العمل على تطوير مشاريع رياضية تعزز جودة الحياة وتواكب توجهاتنا نحو رياضة مستدامة وشاملة للجميع».
وشهد المنتدى، الذي نُظّم بالتعاون مع قمة كوبنهاغن للدراجات، مشاركة نخبة من قادة النقل المستدام وممثلي الاتحادات الوطنية وخبراء صناعة الدراجات وصنّاع السياسات، حيث تم تكريم أربعة مشاريع فائزة عكست التقدم المحرز في مجالات الاستدامة، والتنقل النشط، والشمولية في رياضة الدراجات.
ويُعد هذا التكريم تتويجاً لجهود مجلس أبوظبي الرياضي في تبنّي المبادرات الرياضية الرقمية ذات الأثر العالمي، والتي تعزز من مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة رياضية عالمية تحتضن الابتكار وتدعم أنماط الحياة الصحية والمستدامة.

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