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الرياضة

«أبوظبي لرفع الأثقال» يجدد الثقة في المدرب باندو

«أبوظبي لرفع الأثقال» يجدد الثقة في المدرب باندو
24 يونيو 2025 13:12

أبوظبي (الاتحاد)
جدّد نادي أبوظبي لرفع الأثقال، برئاسة المهندس عيسى عمير المنصوري، الثقة في المدير الفني أفيناش باندو، تقديراً للنجاحات اللافتة التي حققها مع النادي خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن نتائج مشرفة للمنتخب الوطني.
وكان باندو قد قاد الثنائي عز الدين الغفير ومؤيد النجار لإهداء المنتخب الوطني أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته بالبطولات العربية، بعدما حصدا 6 ذهبيات في البطولة العربية، التي أقيمت بالقاهرة في أكتوبر 2023، كما أشرف على إنجاز تاريخي جديد، حينما توج الغفير بأول ميدالية للإمارات في البطولة الآسيوية التي أقيمت في طشقند عام 2024.

 

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ولعب باندو دوراً محورياً في دعم قاعدة اللعبة من خلال تدشين شراكات لاكتشاف المواهب، كان أبرزها استقطاب أكثر من 30 ناشئاً من مدرسة جرن يافور في بني ياس، حيث جرى التعريف باللعبة وإجراء الاختبارات اللازمة لاختيار العناصر المتميزة.
وأشاد المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس مجلس إدارة النادي بالجهود الكبيرة التي بذلها باندو، مؤكداً أن قرار التجديد له يأتي ضمن خطة المرحلة المقبلة، والتي تستهدف نشر اللعبة محلياً، وتعزيز حضور النادي في المحافل الخارجية، كما وجّه الشكر للمدرب وطاقمه الفني، داعياً الجميع إلى مضاعفة الجهد استعداداً للتحديات المقبلة تحت راية المنتخبات الوطنية.
من جانبه، عبّر المدرب أفيناش باندو عن اعتزازه بثقة مجلس الإدارة، مؤكداً أن هذه الثقة تشكل دافعاً جديداً لمواصلة مسيرة الإنجازات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات، وأكد أن تكامل منظومة العمل داخل النادي كان العامل الأهم في التطور اللافت الذي شهدته اللعبة في الفترة الماضية.
يُذكر أن باندو تولى القيادة الفنية للنادي منذ انطلاقه في يناير 2023، ويتمتع بخبرة تدريبية وأكاديمية طويلة، حيث سبق أن قاد المنتخب الإندونيسي لتحقيق ميداليتين في أولمبياد ريو 2016، ويشغل حالياً عضوية لجنة التدريب والبحث في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، كما تولى سابقاً منصب مدير قطاع التطوير في الاتحاد الهندي، وتم تكليفه مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي بالإشراف على تدريب منتخب اللاجئين.

رفع الأثقال
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
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