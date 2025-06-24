إيفيتش يطالب لاعبي العين بالقتال من أجل «البصمة المونديالية»

معتز الشامي (واشنطن)

يؤدي فريق العين تدريباته على ملعب مدرسة أبيسكوبال الثانوية، قبل اللقاء المرتقب أمام الوداد المغربي في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، عند الثالثة مساء بعد غدٍ الخميس بتوقيت واشنطن، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

وتكتسب المواجهة المرتقبة، أهمية خاصة لكلا الطرفين، لاسيما فريق العين، في ظل وجود رغبة حقيقية بضرورة وضع بصمة مونديالية خاصة في لقاء الختام بالبطولة، حيث ودع كلا الفريقين رسمياً، وتأهل كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي إلى دور الـ16.

وتحرر العين من الضغوط، التي أثرت على الفريق، حيث افتتح مشواره بمواجهة «اليوفي» في الجولة الأولى وخسر بخماسية، قبل أن يخسر بسداسية نظيفة في اللقاء الثاني أمام مانشستر سيتي، ولم تخدم القرعة فريق العين، حيث أوقعته أمام فريقين من الصف الأول عالمياً، وكلاهما استعد بقوة لتقديم بصمة وتعويض الإخفاقات المحلية التي وقعوا فيها الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة للوداد الذي خسر أول مباراتين أمام السيتي واليوفي.

لذلك ستكون مباراة الغد خالية من أية حسابات، باستثناء حسابات القتال من أجل الشعار، ورد الاعتبار والوداع المشرف للبطولة، بالبحث عن الفوز الأول، وهو ما يتطلب ارتفاع همم اللاعبين، واستعادة الروح القتالية، التي تأثرت بفعل المواجهتين الصعبتين في افتتاح المشوار، والتي نالت من ثقة الفريق وبعض اللاعبين، وهو ما رصده الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش، الذي طالب اللاعبين بالقتال في الملعب مع ختام مشوار الفريق غداً أمام الوداد، وشدد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية، تعد بصمة أولى لجميع اللاعبين في المحفل العالمي، قبل الرحيل.

ويحاول الجهاز الفني تجهيز جميع عناصر الفريق، حيث واصل «البنفسج» تحضيراته دون انقطاع بعد العودة من أتلانتا صباح اليوم التالي للقاء السيتي، وفضل إيفيتش أن يحصل اللاعبون الأساسيون على راحة بعد تدريبات الاستشفاء في مقر الإقامة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريباته قوية، حيث يحاول إيفيتش تجهيز مارسيل راتينك، بالإضافة إلى يحيى بن خالق، ليلحقا بالتشكيلة الأساسية للمباراة، كما أراح الجهاز الفني سفيان رحيمي، الذي تم استبداله ببداية الشوط الثاني أمام السيتي، في ظل الجهد البدني الكبير الذي بذله اللاعب الذي لم يحصل على راحة منذ فترة طويلة، ونفس الأمر بالنسبة لإيريك، الذي يتوقع أن يلعب أساسياً، في ظل غياب فاكوندو زابالا لتراكم الإنذارات.

واستعرض الجهاز الفني للعين، تسجيلات ولقطات لأداء فريق الوداد، سواء أمام اليوفي أو السيتي، فضلاً عن رصد بعد نقاط القوة والضعف في صفوفه، وهو ما استعرضه الجهاز الفني في محاضرته للاعبين، وقد طالب إيفيتش من جميع اللاعبين، ضرورة التعويض في اللقاء المرتقب، تمسكا بمصالحة الجماهير، والدفاع عن شعار العين، خصوصاً أن اللقاء الأخير أمام منافس قريب المستوى من أداء «الزعيم».

من جانبه، أبدى نسيم الشاذلي لاعب العين ثقته الكبيرة في أن يعوض فريقه في اللقاء الأخير بالبطولة أمام الوداد غداً، وقال: «ستكون مواجهة مهمة للغاية، لكن نحن نلعب باسم العين، أحد أكبر أندية آسيا، ولا نفكر إلا في الفوز، وكانت أمامنا ثلاثة أيام للاستعداد، وسنبذل كل ما في وسعنا لحصد النقاط الثلاث، في ختام المشوار».

ولفت الشاذلي إلى أنه كان يشعر بالإحباط الشديد بعد الخسارة الكبيرة أمام السيتي، مؤكداً في الوقت نفسه أن المواجهة كانت أمام أحد أفضل فرق العالم، وأنها تشكل درساً كبيراً في مسيرته، وتابع: «كان يجب علينا أن نُركّز بشكل كامل في مثل هذه المباريات، لكن الآن أغلقنا ملف مباراتي اليوفي والسيتي، ونفكر في الوداد، وسنسعى للفوز».

وحول الدروس المستخلصة من الخسارتين أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي ووداع البطولة، قال: «ألتقينا فرق الصف الأول العالمية، وخضنا مباريات سريعة للغاية، بحيث إن غفلت لثانية، تُعاقب فوراً، ورغم النتيجة الكبيرة أمام السيتي، إلا أنني أرى أننا دافعنا جيداً أمام فريق لا يحتاج سوى ثلاث أو أربع فرص ليسجل».