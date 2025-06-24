الزعابي: مكاسب إماراتية في «آسيوية بناء الأجسام»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد زويد سالمين الزعابي، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لبناء الأجسام، أن المكاسب الفنية والإدارية التي تحققت في بطولة آسيا التي تم تنظيمها في إمارة عجمان، خلال الشهر الجاري، ساهمت بمنح بناء الأجسام الإماراتية دفعة فنية مهمة للمستقبل، مع ارتفاع سقف الطموحات في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأشار إلى أن لجنة المنتخبات في اتحاد بناء الأجسام، تفتخر بنيل لاعبي منتخبنا 28 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات، و10 فضيات ومثلها برونزيات، بالإضافة إلى كأس بطل الأبطال في واحدة من الفئات الرئيسة، ما يعد إنجازاً تاريخياً قياساً على صعيد عدد الميداليات في نسخة واحدة من المنافسات الآسيوية.

ووصف نجاح اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لبناء الأجسام، ممثلة بدائرة التنمية السياحية في عجمان، بأنه ساهم في تعزيز الحضور الدولي لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، وشكّل إضافة مهمة للبطولات الإقليمية والدولية التي سبق أن أشرف على تنظيمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأن الحصاد الكبير للاعبينا، وفوزهم بمعظم المراكز المتقدمة في البطولة، وتحقيق المركز الأول في الترتيب العام للرجال والماسترز، والمركز الثاني في اللياقة البدنية، كل ماسبق يعد إنجازاً دولياً كبيراً سيساهم بنقلة نوعية أكبر في المستقبل القريب.