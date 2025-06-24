300 رياضي متميز يكملون لوحة «ألعاب مدارس دبي»



دبي (الاتحاد)

توج مجلس دبي الرياضي، اليوم، الفائزين في النسخة الخامسة من «دورة ألعاب مدارس دبي»، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين، وأقيمت منافساتها، بالتعاون مع شركة «إي أس أم» الشريك التشغيلي للدورة، تحت رعاية شركة مايديا.

وكرّم الفائزين خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وعدد من رؤساء وأمناء سر والمديرين التنفيذيين في الاتحادات والأندية الرياضية.

شهد الحفل تكريم أكثر من 300 طالب وطالبة من الرياضيين المتميزين الذين أبدعوا في مختلف البطولات، بعد أشهر من المنافسات القوية، وعلى صعيد التفوق العام الجماعي، شهدت فئة المدارس الأساسية حصول أكاديمية جيمس مودرن على المركز الأول، ومدرسة جميرا الابتدائية على المركز الثاني، ومدرسة دبي الإنجليزية على المركز الثالث، وفي فئة المدارس الثانوية، حصلت أكاديمية جيمس مودرن على المركز الأول، وأكاديمية جيمس ولينجتون فرع الخيل على المركز الثاني، وأكاديمية جيمس ولينجتون واحة السيليكون على المركز الثالث.

وأكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن دورة ألعاب مدارس دبي، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح، وقال: «الدورة تعد تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للطلاب باعتبارها عنصراً جوهرياً في بناء الشخصية السليمة والصحة النفسية والجسدية، فضلاً عن دورها في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية».

وختم بلهول بالإشارة إلى أن الدورة شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 84 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، يمثلون 165 مدرسة حكومية وخاصة في دبي، تنافسوا في 22 رياضة على مدار تسعة أشهر، وأن وصول تسعة آلاف رياضي ورياضية إلى الأدوار النهائية في رياضات أولمبية وغير أولمبية يمثل منصة حقيقية لدعم جهود اكتشاف وتطوير الموهوبين، وتمنحهم الفرصة للتنافس فيما بينهم، وإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية مثالية.

وأكدت الدورة النمو المتسارع الذي تشهده الرياضة المدرسية في دبي، حيث تنافس آلاف الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والخاصة في مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية المتنوعة التي شملت: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطاولة، التزلج على الجليد، الجمباز الإيقاعي، المبارزة، الجولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، الريشة الطائرة، كريكت داخل القاعات، تسلق الجدار، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الشطرنج، الشطرنج عن بُعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، والكاراتيه، بالإضافة إلى تنظيم بطولة للمعلمين.