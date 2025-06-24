دورتموند يستهدف «نقطة أولسان» في مونديال الأندية



فورت لوديردال (د ب أ)

يتواجد فريق بوروسيا دورتموند، في موقف جيد للتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم للأندية، ولكن المدرب نيكو كوفاتش، حث لاعبيه على تطوير الأداء، حينما يواجه فريق أولسان الكوري الجنوبي في مباراة الجولة الأخيرة غداً الأربعاء.

ويتواجد دورتموند مع فلومينينسي البرازيلي في صدارة المجموعة، ويحتاج الفريق الألماني إلى نقطة أمام أولسان، في المباراة التي ستجمعهما بسينسيناتي من أجل ضمان التأهل للدور التالي. وكان دورتموند محظوظاً بالتعادل السلبي أمام فلومينينسي في مباراته الافتتاحية، ثم تمكّن من تفادي كارثة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعدما فاز 4/ 3، علماً بأنه كان متقدماً 4/1.

وقال كوفاتش: «أتوقع المزيد. لعبنا ببطء شديد ولم يكن لدينا دقة كافية». وكان دفاع دورتموند، الذي ساعد الفريق في إنهاء الدوري الألماني في المركز الرابع، مهتزاً في مونديال الأندية، ولكن المدافع فالديمار أنتون تعهّد بأن الفريق يعرف ما ينتظره على المحك.

وقال سيباستيان كييل، المدير الرياضي:«ناقشنا ذلك بشكل مفصل، وأوضحنا أننا نريد القيام بالأشياء بشكل أفضل». بشكل عام، أعرب كييل عن حماسه بأنهم سيتخذون الخطوة التالية والتأهل لدور الـ16 حيث سيواجه إما إنتر ميلان، أو ريفر بليت الأرجنتيني أو مونتيري المكسيكي.

وقال كييل: «نحن في وضع جيد للغاية بعدما جمعنا أربع نقاط، ولدينا كافة الفرص للتأهل غداً الأربعاء، وأنا مقتنع بقدرتنا على التأهل». سواء أنهى دورتموند المجموعة في الصدارة أو في المركز الثاني، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة لكييل لأن منافس دورتموند في دور الـ16 سيتحدد بعد مباراته. وقال في إشارة منه للمكافأة التي تصل إلى 40 مليون يورو (46 مليون دولار) التي سيضمن الفريق الحصول عليها: «نريد الحصول على النقاط الثلاث. هذا سيمنحنا ثقة والمزيد من الأموال»