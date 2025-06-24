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الرياضة

فيرنر يقود لايبزج حتى 2027

فيرنر يقود لايبزج حتى 2027
24 يونيو 2025 15:53

برلين (أ ف ب)
عَيَّن لايبزج الألماني لكرة القدم أوله فيرنر مدرباً جديداً له خلفاً لماركو روزه، الذي أقيل من منصبه في مارس، وذلك وفق ما أعلن اليوم.
وقال النادي في بيان: «بات أوله فيرنر المدرب الجديد لآر بي لايبزج»، مضيفاً أنه ينضم من فيردر بريمن وقد وقع عقداً حتى 2027.
ونقل موقع النادي عن المدير الرياضي مارسيل شافر قوله: «أوله مدرب شاب واعد وطموح جداً، وسيخطو معنا خطوة أخرى في تقدم مسيرته، تابعنا تطوره عن كثب لفترة طويلة، ويسعدنا اختياره الانضمام إلى آر بي لايبزج».
وتابع عن ابن الـ37 عاماً: «يمتلك أوله فلسفة كروية واضحة، طبّقها بنجاح خلال فترة عمله في هولشتاين كيل (2019-2021) وبريمن، يُفضّل أوله اللعب بأسلوب استحواذ منظم، ويشجع على التحول السريع إلى الهجوم بعد الاستحواذ على الكرة، كما يُريد من فرقه أن تكون قوية في الضغط على المنافس، ومرنة تكتيكياً، وأن تلعب بأسلوب جريء، ملتزم وقتالي».
وتخلى لايبزج عن روزه في مارس، في اليوم التالي لخسارته أمام بروسيا مونشنجلادباخ 0-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري، مستعيناً بالمدرب المجري زولت لوف لإكمال الموسم الذي أنهاه في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام بريمن بقيادة مدربه الجديد أوله الذي تولى الاشراف على الفريق الأخضر والأبيض منذ 2021، قبل أن يقرر عدم تمديد المغامرة بعد نهاية الموسم المنصرم.

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