موراي يشارك في صنع تمثال لنفسه في «ويمبلدون للتنس»

لندن (أ ب)

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون للتنس أن أندي موراي، الفائز باللقب مرتين، سيساعد في صنع تمثال لنفسه بمناسبة الذكرى الـ150 للبطولة، التي تقام على الملاعب العشبية في عام 2027.

وقال منظمو بطولة ويمبلدون اليوم إنهم يهدفون للكشف عن تمثال اللاعب البريطاني خلال نسخة 2027، وقالت ديبي جيفانز، رئيسة نادي عموم إنجلترا: «من الطبيعي تماماً أن يكون له دور كبير في ذلك، وهو وفريقه سيكونون مشاركين في الأمر».

وأنهى موراي 77 عاماً انتظرت فيه بريطانيا تتويج بطل منها في منافسات الرجال وكان ذلك في عام 2013، عندما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية.

وفاز اللاعب الاسكتلندي بلقبه الثاني- وثالث ألقابه في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» - في نهائي 2016 أمام ميلوس راونيتش.

وتنطلق نسخة 2025 من البطولة يوم الاثنين المقبل.