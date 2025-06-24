«الأولمبية الوطنية» واتحاد الكاراتيه يحتفلان باليوم الأولمبي العالمي



دبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد الكاراتيه، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية احتفالاً خاصاً بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي، الذي يُصادف 23 يونيو من كل عام، بحضور عدد من المسؤولين والرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي، وتخللت الفعالية التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدرسة شيفلد الخاصة عروضاً فنية مميزة في رياضة الكاراتيه، بمشاركة لاعبين ولاعبات أكاديمية منتور ونادي الفجيرة للفنون القتالية من مختلف الأعمار، إلى جانب أنشطة رياضية وتعريفية تهدف إلى نشر الثقافة الأولمبية وتعزيز قيم التميز، الصداقة، والاحترام.

حضر الاحتفال محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وراشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، وابراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

قال راشد آل علي: «فخورون بالمشاركة في اليوم الأولمبي العالمي الذي يُجسّد القيم السامية للحركة الأولمبية، والرياضة لغة عالمية توحّد الشعوب، والكاراتيه تحديدا تُعزّز الانضباط والاحترام والثقة بالنفس، وهي قيم نحرص على غرسها في الأجيال القادمة من خلال مثل هذه المبادرات».