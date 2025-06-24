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الرياضة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تدشن جولتها الرابعة الجمعة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تدشن جولتها الرابعة الجمعة
24 يونيو 2025 17:46

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجوجيتسو تنظيم الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، اعتباراً من الجمعة المقبل، في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، بمشاركة واسعة من نخبة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
وتشهد البطولة منافسات متنوعة على مدار ثلاثة أيام، تبدأ بنزالات فئات الشباب والكبار والأساتذة في اليوم الأول، تليها منافسات الناشئين تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في اليوم الثاني، على أن تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات فئات البراعم والأشبال تحت 14 عاماً، بما يعكس الاهتمام المتزايد الذي تشهده البطولة، ويرسّخ مكانتها كمنصة رياضية نموذجية تُسهم في تنشئة أبطال المستقبل من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو، وتوفر لهم فرص النمو والتطوّر.
وبهذه المناسبة، أكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تستمر في تحقيق أهدافها، لاسيمّا على صعيد دعم مسيرة تطور رياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.
وأشار إلى أن التقدم الملحوظ الذي تشهده مستويات اللاعبين من جولة لأخرى يعكس الجهود الحثيثة للاتحاد والأندية والأكاديميات في إعداد وتأهيل اللاعبين، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم.
وأضاف الظاهري: «تتميّز البطولة برسالتها المجتمعية المهمة، فهي لا تقتصر فقط على المنافسة الرياضية، بل تعد قاعدة لبناء جسور التفاعل والتواصل بين الأسر واللاعبين، ونشر ثقافة رياضة الجوجيتسو كوسيلة لتعزيز القيم النبيلة مثل الانضباط، والاحترام، والمسؤولية والمثابرة، في أوساط الفئات الشابة والمجتمع بشكل عام».
واختتم بقوله إن الإقبال المتنامي من المشاركين والجمهور يعكس النجاح الاستثنائي للبطولة، ويؤكد أن الرياضة أصبحت جزءاً أساسياً من نمط حياة المجتمع الإماراتي.

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