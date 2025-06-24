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الرياضة

كأس العالم للأندية.. هؤلاء حجزوا تذكرة الـ 16 و9 فرق تغادر

كأس العالم للأندية.. هؤلاء حجزوا تذكرة الـ 16 و9 فرق تغادر
24 يونيو 2025 19:00


معتز الشامي (واشنطن)
مع دخول مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 إلى مبارياتها الأخيرة، أصبحت المنافسة على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب على أشدها، وسيتم تقليص عدد الأندية الـ32 التي بدأت البطولة في الولايات المتحدة إلى 16 نادياً فقط اعتباراً من الجمعة المقبل، حيث تنتقل المنافسة إلى دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي، ثم النهائي في 13 يوليو.
ومع ذلك، فقد تم إقصاء بعض الفرق بالفعل قبل أن تقام المباريات النهائية للمجموعة، ونستعرض في التقرير التالي الفرق التي خرجت من كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن.
وبعد الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، وقبل الجولة الثالثة، أدركت 9 من أصل 32 نادياً أنها لن تتأهل إلى دور الثمانية في البطولة، وأضيف إليها اليوم بورتو والأهلي بعد انتهاء منافسات المجموعة الأولى، 
ففي المجموعة الأولى ودع، بورتو والأهلي المصري، وفي المجموعة الثانية خرج كل من أتلتيكو مدريد، سياتل ساوندرز، وفي الثالثة خرج أوكلاند سيتي رسمياً، وفي الرابعة ودع نادي لوس أنجلوس، وفي المجموعة الخامسة خرج أوراوا ريد دايموندز الياباني، وفي السادسة خرج أولسان الكوري، وفي السابعة ودع كل من العين و الوداد، وفي الثامنة تأكد خروج باتشوكا.
ولا يزال هناك الكثير للعب عليه في غالبية المجموعات مع وصولنا إلى مراحل خروج المغلوب، ولكن أي الفرق حجزت مكانها بالفعل؟، فقد تأهلت الفرق التالية بالفعل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، عن المجموعة الأولى: بالميراس، إنتر ميامي، و المجموعة الثانية باريس سان جيرمان، بوتافوجو
وفي المجموعة الثالثة تأهل بايرن ميونخ وفي الرابعة تأهل فلامنجو، أما المجموعتيان الخامسة والسادسة فلا تزال هوية الفرق غير محسومة، وفي السابعة تأهل مانشستر سيتي ويوفنتوس، وفي الثامنة سيتم تحديداً لاحقاً.

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