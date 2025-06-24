منتخب السيدات يشارك في التصفيات الآسيوية بفيتنام



دبي (الاتحاد)

غادرت فجر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للسيدات إلى فيتنام للمشاركة في منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية التي تستضيفها فيتنام في الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو المقبل، والمؤهلة بدورها لنهائيات بطولة كأس آسيا «أستراليا 2026».

ويفتتح منتخبنا مشواره في التصفيات بلقاء منتخب جوام الأحد المقبل، بعدها يواجه منتخب فيتنام يوم 2 يوليو، ويختتم دور المجموعات حين يلاقي منتخب المالديف يوم 5 يوليو، وتلعب جميع المباريات على استاد فييت تري.

ويُشارك في التصفيات 34 منتخباً تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، ست مجموعات تتكون من أربعة منتخبات ومجموعتين من خمسة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات في شهر مارس 2026.

وتتنافس المنتخبات المشاركة على ثماني بطاقات للتأهل للنهائيات للالتحاق بالمستضيفة أستراليا، بالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وهي: الصين (حاملة اللقب)، جمهورية كوريا (الوصيفة)، واليابان (المركز الثالث).