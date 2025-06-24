الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب السيدات يشارك في التصفيات الآسيوية بفيتنام

منتخب السيدات يشارك في التصفيات الآسيوية بفيتنام
24 يونيو 2025 19:10

 
دبي (الاتحاد)
غادرت فجر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للسيدات إلى فيتنام للمشاركة في منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية التي تستضيفها فيتنام في الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو المقبل، والمؤهلة بدورها لنهائيات بطولة كأس آسيا «أستراليا 2026».
ويفتتح منتخبنا مشواره في التصفيات بلقاء منتخب جوام الأحد المقبل، بعدها يواجه منتخب فيتنام يوم 2 يوليو، ويختتم دور المجموعات حين يلاقي منتخب المالديف يوم 5 يوليو، وتلعب جميع المباريات على استاد فييت تري.
ويُشارك في التصفيات 34 منتخباً تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، ست مجموعات تتكون من أربعة منتخبات ومجموعتين من خمسة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات في شهر مارس 2026.
وتتنافس المنتخبات المشاركة على ثماني بطاقات للتأهل للنهائيات للالتحاق بالمستضيفة أستراليا، بالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وهي: الصين (حاملة اللقب)، جمهورية كوريا (الوصيفة)، واليابان (المركز الثالث).

أخبار ذات صلة
منتخب السيدات يستهّل تصفيات كأس آسيا بلقاء جوام
منتخبنا يفتتح مشواره في مونديال الناشئين بلقاء كوستاريكا
منتخب السيدات
منتخب السيدات لكرة القدم
لجنة المنتخبات
لجنة المنتخبات الوطنية
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©