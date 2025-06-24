كريتشيكوفا.. فوز وسط أجواء عاصفة في «تنس إيستبورن»



لندن (د ب أ)



أهدرت البريطانية هاريت دارت ضربتي إرسال لحسم المباراة، لتتلقى خسارة مؤلمة أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون، ضمن منافسات دور الـ32 بفردي السيدات ببطولة إيستبورن الدولية المفتوحة للتنس، وتوقفت المباراة مرتين أثناء المجموعة الأولى بسبب الأمطار، فيما واجهت دارت، المصنفة البريطانية الرابعة، ظروفاً صعبة حتى شارفت على تحقيق فوز مهم في مسيرتها. لكن كريتشيكوفا، التي فازت على الإيطالية جاسمين باوليني في نهائي ويمبلدون العام الماضي، نجحت في تجاوز صدمة البداية لتفوز 3/6 و7/6 و7/4 و5/7، في ساعتين و40 دقيقة.

وستواجه كريتشيكوفا، المصنفة الثانية، لاعبة بريطانية أخرى في الدور المقبل، وهي جودي بوراج التي تغلبت على اليابانية مويوكا أوتشيجيما 3/6 و2/6. وفي الدور الأول لمنافسات الرجال، فاز الأميركي رايلي أوبيلكا على البريطاني جورج لوفهاجن 6/7 و6/8 و6/3 و6/7 و1/7.