كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل من دور المجموعات



معتز الشامي (واشنطن)

وصلت بطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى جولتها الأخيرة من مباريات دور المجموعات مع وجود الكثير من الأمور التي لم يتم تحديدها بعد، لا يزال هناك شيء للعب من أجله في كل مجموعة تقريبا، ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، ويتم استخدام سجلات المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف للفصل بين الفرق المتساوية في النقاط.

المجموعة الأولى

تعادل إنتر ميامي مع بالميراس 2-2 في مباراتهما الأخيرة بدور المجموعات، ليضمن كل فريق مكانه في مراحل خروج المغلوب، بينما خاض بورتو والأهلي مباراة مثيرة 4-4، وتصدر بالميراس المجموعة بفارق الأهداف، بينما جاء إنتر، المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، وصيفاً، ويلعب بالميراس مع مواطنه بوتافوجو، يوم السبت، فيما يواجه إنتر ميلان بطل أوروبا باريس سان جيرمان، يوم الأحد.

المجموعة الثانية

تأهل باريس سان جيرمان وبوتافوجو إلى دور الـ 16، و فاز باريس سان جيرمان على سياتل ساوندرز 2-0 ليتصدر المجموعة الثانية، بينما ضمن بوتافوجو المركز الثاني رغم هزيمته 1-0 أمام أتلتيكو مدريد، وباعتبارهما متصدرين للمجموعة، سيواجه باريس سان جيرمان وصيف المجموعة الأولى إنتر ميامي، فيما سيواجه بوتافوجو متصدر المجموعة بالميراس، وتم إقصاء أتلتيكو وسياتل.

المجموعة الثالثة

تأهل بايرن ميونخ وخرج أوكلاند سيتي. وبنفيكا على بُعد نقطة واحدة فقط لضمان تأهله لدور الستة عشر. وبوكا بحاجة لخسارة بنفيكا وفوزه، مع فارق أهداف كبير، ليتأهل.

المجموعة الرابعة

تأهل فلامنجو إلى دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة، بينما خرج لوس أنجلوس. سيتأهل تشيلسي بشرط عدم خسارته أمام الترجي الرياضي التونسي، أما في حال فوز الفريق التونسي، فسيتأهل بدلاً منه، سيواجه فريق تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا الفائز من المجموعة الثالثة - بايرن ميونيخ أو بنفيكا - في حال تأهله إلى دور الستة عشر.

المجموعة الخامسة

سيتأهل الفائز من مباراة إنتر ميلان وريفر بليت إلى دور الستة عشر، في حين أن التعادل سيكون كافيا لكليهما، طالما لم يفز مونتيري على أوراوا ريد دايموندز، و إذا فاز مونتيري وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل، فهناك احتمالات متعددة اعتماداً على النتائج في كلتا المباراتين، وسوف يحصل كل من الفرق الثلاثة الأولى على 5 نقاط في نهاية الجولة، وبالتالي فإن الأمر سيعتمد على الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق الثلاثة، وإذا كان التعادل قائماً، فسوف يعتمد على فارق الأهداف في المجموعة، أو اللعب النظيف، أو حتى القرعة، أوراوا ريدز خارج المنافسة.

المجموعة السادسة

يدرك فلومينينسي وبوروسيا دورتموند أن نقطة واحدة فقط ستضمن لهما التأهل. وسيتأهل ماميلودي صن داونز في حال فوزه على فلومينينسي، بينما خرج أولسان الذي يواجه دورتموند من البطولة بالفعل.

المجموعة السابعة

تأهل يوفنتوس ومانشستر سيتي بعد فوزهما في مباراتيّهما الأوليين. يحتاج السيتي إلى الفوز في مباراة السيدة العجوز لإنهاء دور المجموعات في الصدارة. ويواجه بطل المجموعة مانشستر سيتي وصيف مجموعة ريال مدريد، فيما يلعب ثاني المجموعة السابعة مع بطل المجموعة الثامنة.

المجموعة الثامنة

يتأهل الفائز من مباراة سالزبورغ وريال مدريد إلى صدارة المجموعة، بينما سيخرج الخاسر في حال فوز الهلال على باتشوكا، وفي حالة التعادل بين سالزبورغ وريال مدريد وفوز الهلال، فإن الفرق الثلاثة ستتساوى في رصيد النقاط. سيبقى سجلّ المواجهات المباشرة بينهما متماثلاً، ما يؤهل ريال مدريد بفضل تفوقه بفارق الأهداف على النمساويين.

ويتأخر الهلال بهدف واحد عن سالزبورج بفارق الأهداف قبل الجولة الأخيرة. وإذا تساوى الهلال وسالزبورغ أيضًا في فارق الأهداف والأهداف المسجلة، فقد يتم تحديد المركز الثاني من خلال النقاط التأديبية، أو في حال التعادل، بالقرعة.