الفرنسية بواسون تودع بطولة ويمبلدون من التصفيات

لندن (د ب أ)

خرجت الفرنسية لويس بواسون، التي وصلت لقبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، من الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة ويمبلدون.

وقدمت اللاعبة البالغة 22 عاماً أداء رائعاً في رولان جاروس أوائل الشهر الجاري، حيث شاركت ببطاقة دعوة، لتصل إلى نصف نهائي البطولة حيث خسرت أمام الأمريكية كوكو جوف، التي توجت باللقب في النهاية.

وتحول انتباه بواسون إلى بطولة ويمبلدون، لكن في بداية مشوارها بالبطولة اليوم الثلاثاء، خسرت أمام الكندية كارسون برانستاين 2/6 و7/6 و7/1 و4/6 وتقام منافسات الدور الرئيسي بالبطولة يوم الاثنين المقبل.