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الرياضة

إدواردز مدرباً جديداً لميدلسبره

إدواردز مدرباً جديداً لميدلسبره
24 يونيو 2025 20:30

 
لندن (رويترز)
أعلن ميدلسبره المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي تعيين روب إدواردز مدرباً جديداً للفريق ليحل المدرب السابق لنادي لوتون تاون محل مايكل كاريك بعد توقيعه عقداً لمدة ثلاث سنوات، وانفصل كاريك عن فريق الدرجة الثانية هذا الشهر بعدما أخفق في حجز مقعده بملحق الصعود إلى دوري الأضواء.
وقال إدواردز في بيان: «أعتقد أن هذا المنصب يناسبني تماماً. حين فكرت في العودة للتدريب أردت أن أفعل ذلك مع ناد يملك فرصاً جيدة في التطور وهو ما لمسته هنا».
وقاد إدواردز (42 عاماً) لوتون للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول لكن النادي هبط مباشرة إلى الدرجة الثانية في 2024 وإلى الدرجة الثالثة هذا العام. 

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